Despliega Gobierno de Ramos Arizpe operativos de seguridad en zonas industriales

Como parte del seguimiento a los acuerdos establecidos con la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino mantiene diversos operativos de seguridad y presencia institucional en distintos parques industriales de la ciudad.

Estos recorridos cuentan con la participación de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en el marco de la estrategia estatal de seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de preservar la paz y brindar certeza a las regiones productivas de Coahuila.

Durante el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Ramos Arizpe, la Agencia de Investigación Criminal y la Guardia Nacional. Las corporaciones realizaron recorridos de vigilancia y presencia en parques industriales como Cactus Valley Industrial Park y Parque Industrial Santa María.

Las acciones forman parte de los compromisos establecidos durante la reciente reunión entre el Gobierno Municipal y representantes de Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, donde se acordó fortalecer y redoblar la coordinación institucional para atender las necesidades del sector industrial en materia de seguridad.

El alcalde Tomás Gutiérrez destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con el sector empresarial para responder con acciones concretas a sus inquietudes.