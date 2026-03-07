UAdeC y Gobierno de Monclova arrancan ‘Inspirando Futuros’ en beneficio de la niñez

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños del municipio, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó el arranque del programa PERAJ “Inspirando Futuros”, iniciativa que busca brindar acompañamiento académico y emocional a menores a través de mentorías realizadas por estudiantes universitarios. El programa se desarrolla en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, como parte de las estrategias orientadas a impulsar oportunidades para la niñez y juventud. TE PUEDE INTERESAR: Parras: Refuerzan estrategia de seguridad con reunión entre FGE, Sedena y autoridades municipales

Durante el evento de inicio, realizado en las instalaciones de la Escuela de Bachilleres Ladislao Farías Campos, el alcalde destacó la importancia de generar alianzas con instituciones educativas para construir referentes positivos que contribuyan al desarrollo de las nuevas generaciones. “Reconocemos el gran trabajo que realiza la UAdeC al impulsar programas como PERAJ. Desde el Gobierno Municipal seguiremos respaldando estas iniciativas que generan oportunidades reales para nuestra niñez”, expresó el edil. ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y EMOCIONAL El programa PERAJ se distingue por su modelo de acompañamiento integral, en el que estudiantes universitarios participan como mentores de niñas y niños que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, brindándoles apoyo tanto en el ámbito escolar como en su desarrollo personal. En esta nueva etapa, más de 50 menores participarán en el proyecto, recibiendo orientación y acompañamiento por parte de los jóvenes mentores, quienes contribuirán a fortalecer su autoestima, motivación y visión de futuro. La iniciativa se desarrolla bajo la coordinación de Fernanda Ibarra, quien destacó que el programa busca ofrecer un entorno seguro y estimulante que permita a los participantes desarrollar plenamente sus habilidades.

ALIANZA ENTRE GOBIERNO Y UNIVERSIDAD Durante la ceremonia también se reconoció el respaldo de la UAdeC para impulsar este esquema de mentorías en la ciudad. El alcalde Villarreal agradeció al rector de la institución, Octavio Pimentel Martínez, por promover la continuidad del programa en Monclova. En representación de la rectoría asistió David Hernández Barrera, acompañado por Luis Carlos Talamantes, coordinador de la Unidad Norte, así como directivos de distintos planteles educativos de la región. Asimismo, el alcalde subrayó que la colaboración entre el Ayuntamiento de Monclova y la máxima casa de estudios del estado continuará fortaleciéndose para impulsar proyectos enfocados en la formación de la niñez y juventud. PARTICIPACIÓN DEL DIF MONCLOVA En el desarrollo del programa también participa el DIF Monclova, representado por su presidenta honoraria Mavi Sosa, cuya colaboración es clave para identificar y canalizar a los menores que requieren este tipo de acompañamiento. El alcalde destacó que este esfuerzo conjunto entre gobierno municipal, instituciones educativas y sociedad civil permite generar herramientas que contribuyen al desarrollo social y personal de los sectores más jóvenes de la comunidad. Con el arranque de PERAJ “Inspirando Futuros”, la administración municipal busca consolidar a Monclova como un referente en programas de atención integral dirigidos a la niñez, promoviendo espacios de aprendizaje, motivación y crecimiento para las nuevas generaciones.

