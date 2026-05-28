Vinculan a proceso a conductor por muerte de niño atropellado en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Vinculan a proceso a conductor por muerte de niño atropellado en Monclova
    El accidente ocurrió sobre la avenida Revolución Mexicana, en el sector Tierra y Esperanza, donde el menor circulaba en bicicleta cuando fue atropellado. LIDIET MEXICANO

El caso de Dominic, de nueve años, generó indignación en Monclova y evidenció una presunta situación de omisión de cuidados

El conductor señalado por el atropellamiento del menor Dominic, de nueve años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo, tras celebrarse la audiencia de imputación derivada del accidente ocurrido el pasado domingo en el sector oriente de Monclova.

La muerte del menor causó indignación entre la ciudadanía, no solo por las circunstancias del accidente, sino porque el caso también evidenció una presunta situación de omisión de cuidados, lo que generó diversas reacciones entre la sociedad monclovense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/rina-por-una-bicicleta-termina-con-hombre-apunalado-en-frontera-HD21005893

Fue la tarde del domingo cuando una salida familiar terminó en tragedia, luego de que Dominic fuera atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta sobre la avenida Revolución Mexicana, en las inmediaciones de la colonia Tierra y Esperanza, cerca de los campos deportivos Garibay.

El percance provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad, agentes de tránsito y cuerpos de auxilio. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los paramédicos, el menor perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

SOBRE LA AUDIENCIA

Respecto al proceso legal, durante la audiencia el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados dentro de la carpeta de investigación, con los cuales busca acreditar la posible participación del imputado en el delito de homicidio culposo.

La audiencia se desarrolló en un nosocomio de la localidad y no en el juzgado correspondiente, debido a que el conductor no se encontraba en condiciones físicas para comparecer de manera presencial ante la autoridad judicial.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez determinó imponer como medida cautelar la presentación periódica del imputado, quien deberá acudir ante la autoridad cada vez que sea requerido durante el desarrollo del proceso.

Asimismo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, el cual vencerá el próximo 1 de junio, fecha en la que continuará el procedimiento judicial relacionado con este caso que ha conmocionado a Monclova.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Menores De Edad
Vinculación A Proceso

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Oculista electoral

Oculista electoral
true

La pequeña diferencia entre Rocha Moya y Maru Campos

true

POLITICÓN: ¿Qué pasará con Óscar Nájera? Rector de la UAdeC pide aplicar Código de Ética ‘parejo’
Especialistas en movilidad advirtieron que, aunque la construcción de puentes y distribuidores viales puede reducir temporalmente el tráfico en Saltillo, el crecimiento constante del parque vehicular vuelve insuficientes estas obras con el paso de los años.

Saltillo: Ampliación del Periférico LEA se estima en 900 mdp; análisis se hizo desde 2016
Más de 800 módulos del INE en el resto del país continuarán operando con normalidad durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

Coahuila: modificará INE horario de atención en módulos durante el Mundial 2026
Mateo Valdez, Rocco Arellano y Carlos Sámano subieron al podio nacional en Puebla.

Coahuila gana bronce en tenis de mesa Sub 19 de la Olimpiada Nacional 2026
Guatemala se convertiría en el segundo país de la región que permite la acción militar conjunta contra grupos delictivos dentro de sus fronteras.

Guatemala acuerda ataques conjuntos con EU contra el narcotráfico
Personal médico traslada a un paciente con ébola a un centro de tratamiento, teniendo las medidas necesarias para no resultar contagiados.

Por qué los brotes de ébola y hantavirus han confundido a los científicos