Vinculan a proceso a conductor por muerte de niño atropellado en Monclova

La muerte del menor causó indignación entre la ciudadanía, no solo por las circunstancias del accidente, sino porque el caso también evidenció una presunta situación de omisión de cuidados, lo que generó diversas reacciones entre la sociedad monclovense.

El conductor señalado por el atropellamiento del menor Dominic, de nueve años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo, tras celebrarse la audiencia de imputación derivada del accidente ocurrido el pasado domingo en el sector oriente de Monclova .

Fue la tarde del domingo cuando una salida familiar terminó en tragedia, luego de que Dominic fuera atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta sobre la avenida Revolución Mexicana, en las inmediaciones de la colonia Tierra y Esperanza, cerca de los campos deportivos Garibay.

El percance provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad, agentes de tránsito y cuerpos de auxilio. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los paramédicos, el menor perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

SOBRE LA AUDIENCIA

Respecto al proceso legal, durante la audiencia el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados dentro de la carpeta de investigación, con los cuales busca acreditar la posible participación del imputado en el delito de homicidio culposo.

La audiencia se desarrolló en un nosocomio de la localidad y no en el juzgado correspondiente, debido a que el conductor no se encontraba en condiciones físicas para comparecer de manera presencial ante la autoridad judicial.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez determinó imponer como medida cautelar la presentación periódica del imputado, quien deberá acudir ante la autoridad cada vez que sea requerido durante el desarrollo del proceso.

Asimismo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, el cual vencerá el próximo 1 de junio, fecha en la que continuará el procedimiento judicial relacionado con este caso que ha conmocionado a Monclova.