Riña por una bicicleta termina con hombre apuñalado en Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Riña por una bicicleta termina con hombre apuñalado en Frontera
    Elementos de Seguridad Pública Municipal detuvieron al presunto agresor luego de que un conflicto entre dos hombres terminara en una violenta riña con arma blanca en la colonia Sierrita. ARCHIVO

El conflicto entre ambos involucrados habría comenzado días antes debido al préstamo de una bicicleta que presuntamente no fue devuelta, según las primeras investigaciones

FRONTERA, COAH.- La noche del martes se registró una intensa movilización policiaca y de cuerpos de rescate en la colonia Sierrita, en Frontera, luego de que una riña entre dos hombres terminara con uno de ellos lesionado por arma blanca y otro bajo arresto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas frente a una tienda ubicada sobre la carretera 30, sitio donde vecinos reportaron una pelea violenta que rápidamente escaló hasta convertirse en una agresión con cuchillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-alerta-policia-cibernetica-por-nuevo-esquema-de-extorsion-conocido-sim-swapping-DC20994465

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de auxilio al sistema de emergencias. A su llegada encontraron herido a Mario Alfonso ¨N¨, de 32 años y habitante de la colonia Occidental, quien presentaba una lesión sangrante en la cabeza provocada presuntamente durante el altercado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el conflicto entre ambos involucrados ya llevaba varios días. Versiones obtenidas en el lugar señalaron que el problema habría iniciado debido al préstamo de una bicicleta que presuntamente no fue devuelta, situación que generó constantes diferencias y amenazas entre las partes.

La tensión acumulada terminó por explotar cuando ambos hombres coincidieron frente al establecimiento comercial, donde comenzó una discusión que poco a poco subió de tono hasta derivar en la agresión física.

Testigos indicaron que, en medio de la pelea, uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a Mario Alfonso, provocándole una herida en la cabeza. Personas que se encontraban cerca solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades y de cuerpos de emergencia para auxiliar al lesionado.

Paramédicos de Bomberos y Protección Civil brindaron atención prehospitalaria al afectado en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica debido a la lesión sufrida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/tornado-desaparecio-11-viviendas-precarias-en-comunidades-del-norte-de-coahuila-HC20991035

Mientras tanto, elementos municipales lograron asegurar al presunto responsable antes de que abandonara el sector. El detenido fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación legal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y definir las responsabilidades correspondientes tras la violenta riña registrada en la colonia Sierrita.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad
Violencia

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Censura presidencial

Censura presidencial
true

El sexenio de Sheinbaum va de tropiezo en tropiezo
true

POLITICÓN: ¿Qué pasará con Óscar Nájera? Rector de la UAdeC pide aplicar Código de Ética ‘parejo’
Elementos de la policía acudieron al lugar.

Choque de cuatrimoto deja a una mujer sin vida, en Saltillo
Saltillo concentra el mayor número de casos de gusano barrenador en Coahuila, mientras autoridades mantienen monitoreo en distintas regiones del estado.

Coahuila suma 31 casos de gusano barrenador; 15 siguen activos
Wilmer Font abrió por Saraperos en la derrota ante Caliente de Durango.

Saraperos cae 9-2 ante Caliente y pierde la serie en Durango
Desarticulan narcolaboratorio en Guatemala

Desmantelan narcolaboratorio, formado por 3 inmuebles, en la frontera Guatemala-México
El programa nuclear iraní es uno de los principales puntos de tensión en las conversaciones entre Washington y Teherán para establecer un acuerdo.

Rechaza Trump que Rusia o China controlen uranio enriquecido de Irán