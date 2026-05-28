Riña por una bicicleta termina con hombre apuñalado en Frontera

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas frente a una tienda ubicada sobre la carretera 30, sitio donde vecinos reportaron una pelea violenta que rápidamente escaló hasta convertirse en una agresión con cuchillo.

FRONTERA, COAH.- La noche del martes se registró una intensa movilización policiaca y de cuerpos de rescate en la colonia Sierrita, en Frontera , luego de que una riña entre dos hombres terminara con uno de ellos lesionado por arma blanca y otro bajo arresto.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de auxilio al sistema de emergencias. A su llegada encontraron herido a Mario Alfonso ¨N¨, de 32 años y habitante de la colonia Occidental, quien presentaba una lesión sangrante en la cabeza provocada presuntamente durante el altercado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el conflicto entre ambos involucrados ya llevaba varios días. Versiones obtenidas en el lugar señalaron que el problema habría iniciado debido al préstamo de una bicicleta que presuntamente no fue devuelta, situación que generó constantes diferencias y amenazas entre las partes.

La tensión acumulada terminó por explotar cuando ambos hombres coincidieron frente al establecimiento comercial, donde comenzó una discusión que poco a poco subió de tono hasta derivar en la agresión física.

Testigos indicaron que, en medio de la pelea, uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a Mario Alfonso, provocándole una herida en la cabeza. Personas que se encontraban cerca solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades y de cuerpos de emergencia para auxiliar al lesionado.

Paramédicos de Bomberos y Protección Civil brindaron atención prehospitalaria al afectado en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica debido a la lesión sufrida.