Visita influencer Ana Karen Cuatro Ciénegas y cautiva redes con paisajes de Coahuila

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Monclova
/ 19 marzo 2026
    Visita influencer Ana Karen Cuatro Ciénegas y cautiva redes con paisajes de Coahuila
    La creadora documentó su recorrido por pozas, senderos y paisajes naturales de Cuatro Ciénagas. REDES SOCIALES

En sus redes sociales, la creadora compartió videos recorriendo paisajes, pozas y senderos del estado

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La creadora de contenido Ana Karen, identificada en redes sociales como @anakarenvaa_, colocó a Cuatro Ciénegas en la conversación digital tras compartir una serie de publicaciones desde este destino ubicado en Coahuila, donde documentó su visita a distintos puntos naturales del municipio.

Con una comunidad de aproximadamente 6.8 millones de seguidores en TikTok, la influencer difundió videos en los que muestra su recorrido por el lugar, generando interacción entre usuarios que reaccionaron a las imágenes y comentarios publicados.

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@anakarenvaa Me vine a COAHUILA a grabar una campaña ✨ #4c #coahuila #cuatrocienegas ♬ original sound - Ana Karen

En el material compartido, se observan diversos paisajes característicos de Cuatro Ciénegas, incluyendo zonas desérticas, senderos y cuerpos de agua que contrastan con el entorno. Entre los puntos destacados aparecen las pozas de tonalidades azules, consideradas uno de los principales atractivos del sitio.

A lo largo de sus publicaciones, la creadora registra su paso por estos espacios, mostrando vistas panorámicas y áreas que, por su apariencia, asemejan oasis en medio del desierto. Este tipo de contenido ha captado la atención de sus seguidores, quienes han interactuado con preguntas y comentarios sobre el destino.

@anakarenvaa IG:✨Anakarenvaa_✨ #fyp #karen #4c ♬ Desenfocao' - Rauw Alejandro

Además de mostrar los escenarios naturales, la influencer incluyó mensajes en los que invita a conocer el lugar, al tiempo que hace referencia a la importancia de respetar los espacios durante la visita. Sus publicaciones reflejan recorridos por distintas zonas del municipio, donde también se aprecia la diversidad del entorno.

@anakarenvaa Mi segundo dia en 4 cienegas COAHUILA y me Acabe el VIN0 😂 #fyp #4C #coahuila ♬ original sound - Ana Karen

Cuatro Ciénegas es reconocido por sus ecosistemas particulares, lo que lo convierte en un punto de interés tanto para el turismo como para la investigación científica. La difusión de este tipo de contenido en plataformas digitales contribuye a posicionar el destino entre nuevas audiencias.

Hasta el momento, Ana Karen continúa compartiendo material relacionado con su estancia en Coahuila, sumando videos que muestran distintos ángulos del lugar y reforzando su presencia en redes sociales mediante contenido enfocado en experiencias de viaje.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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