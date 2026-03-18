Pide Manolo Jiménez respeto de AMLO hacia Sheinbaum y llama a la unidad nacional

TORREÓN, COAH.— El gobernador Manolo Jiménez, pidió respeto del expresidente Andrés Manuel López Obrador hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que llamara a la ciudadanía a realizar donativos en apoyo a Cuba. “Si López Obrador va a opinar algo, que sea pensando en nuestro país, en algo que le beneficie o que les afecte a los mexicanos”, expresó.

El mandatario estatal consideró que este tipo de posicionamientos pueden generar confusión y ser interpretados como una intromisión en la agenda del actual gobierno federal, por lo que llamó a privilegiar la unidad nacional. Además, manifestó su postura en contra de modelos de gobierno como los de Venezuela y Cuba, al señalar que, desde su perspectiva, han derivado en condiciones económicas adversas para su población. Comentó que, a diferencia de México —en donde existen apoyos para la gente vulnerable— el modelo político de esos países fue llevarlos a la pobreza total, al grado de que ahora no tienen cómo mantenerse por sí solos.

“El de los Emiratos Árabes, ese sí es un gran modelo de gobierno, en donde todos son clase media, clase media alta y clase alta, pero en países como Cuba y Venezuela, que no les dan a los jóvenes la oportunidad de crecer y desarrollarse y aparte los oprimen en la pobreza, yo estoy en contra de esos gobiernos populistas, socialistas cien por ciento”, agregó. El gobernador añadió que en México se debe buscar mejorar constantemente y tomar como referencia economías más sólidas y manifestó que “aquí queremos mejorar siempre, no somos conformistas, no andamos buscando quién está peor que nosotros para estar igual, aquí volteamos a ver estados como Texas, que es el modelo que queremos, la economía y la seguridad que queremos”. Finalmente, reiteró su postura respecto al posicionamiento del expresidente. “El llamado de López Obrador, para mí, es una falta total a la presidenta y declaraciones en torno a un país que se dedicó a crear pobreza durante 50 años y por eso les pasa lo que les está pasando”, concluyó.

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