Pide Manolo Jiménez respeto de AMLO hacia Sheinbaum y llama a la unidad nacional

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Torreón
/ 18 marzo 2026
    Pide Manolo Jiménez respeto de AMLO hacia Sheinbaum y llama a la unidad nacional
    El mandatario señaló que es fundamental que las figuras políticas mantengan un discurso enfocado en. las necesidades nacionales. OMAR SAUCEDO

“Si López Obrador va a opinar algo, que sea pensando en nuestro país”

TORREÓN, COAH.— El gobernador Manolo Jiménez, pidió respeto del expresidente Andrés Manuel López Obrador hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que llamara a la ciudadanía a realizar donativos en apoyo a Cuba.

“Si López Obrador va a opinar algo, que sea pensando en nuestro país, en algo que le beneficie o que les afecte a los mexicanos”, expresó.

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El mandatario estatal consideró que este tipo de posicionamientos pueden generar confusión y ser interpretados como una intromisión en la agenda del actual gobierno federal, por lo que llamó a privilegiar la unidad nacional.

Además, manifestó su postura en contra de modelos de gobierno como los de Venezuela y Cuba, al señalar que, desde su perspectiva, han derivado en condiciones económicas adversas para su población.

Comentó que, a diferencia de México —en donde existen apoyos para la gente vulnerable— el modelo político de esos países fue llevarlos a la pobreza total, al grado de que ahora no tienen cómo mantenerse por sí solos.

$!También señaló que el país debe aspirar a modelos internacionales de desarrollo económico.
También señaló que el país debe aspirar a modelos internacionales de desarrollo económico. CORTESÍA

“El de los Emiratos Árabes, ese sí es un gran modelo de gobierno, en donde todos son clase media, clase media alta y clase alta, pero en países como Cuba y Venezuela, que no les dan a los jóvenes la oportunidad de crecer y desarrollarse y aparte los oprimen en la pobreza, yo estoy en contra de esos gobiernos populistas, socialistas cien por ciento”, agregó.

El gobernador añadió que en México se debe buscar mejorar constantemente y tomar como referencia economías más sólidas y manifestó que “aquí queremos mejorar siempre, no somos conformistas, no andamos buscando quién está peor que nosotros para estar igual, aquí volteamos a ver estados como Texas, que es el modelo que queremos, la economía y la seguridad que queremos”.

Finalmente, reiteró su postura respecto al posicionamiento del expresidente.

“El llamado de López Obrador, para mí, es una falta total a la presidenta y declaraciones en torno a un país que se dedicó a crear pobreza durante 50 años y por eso les pasa lo que les está pasando”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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