Vuelca camioneta con integrantes de la Diócesis de Saltillo en carretera Monclova-Sabinas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Los 11 ocupantes, encabezados por el sacerdote José Raúl Pérez, fueron valorados por paramédicos tras el accidente
MONCLOVA, COAH.- Una falla mecánica provocó la aparatosa volcadura de una camioneta Ford blanca en la que viajaban 11 integrantes de la Diócesis de Saltillo. El accidente ocurrió en el kilómetro 33 de la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Sabinas.
La unidad era conducida por el padre José Raúl Pérez, quien viajaba acompañado de 10 personas originarias de Ciudad Acuña con destino a Saltillo, donde participarían en un encuentro de la comunidad católica.
De acuerdo con los primeros reportes, una aparente falla mecánica ocasionó que el conductor perdiera el control de la camioneta, la cual terminó volcada a un costado de la carretera. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.
ATIENDEN A LOS OCUPANTES
Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los 11 ocupantes de la unidad. De manera preliminar, todos habrían resultado ilesos; sin embargo, permanecían bajo valoración médica para descartar cualquier lesión derivada del accidente.
Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acordonaron el área y realizaron labores de abanderamiento, mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar la unidad y restablecer la circulación en ese tramo carretero.