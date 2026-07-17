Vuelca camioneta con integrantes de la Diócesis de Saltillo en carretera Monclova-Sabinas

MONCLOVA, COAH.- Una falla mecánica provocó la aparatosa volcadura de una camioneta Ford blanca en la que viajaban 11 integrantes de la Diócesis de Saltillo. El accidente ocurrió en el kilómetro 33 de la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Sabinas.

La unidad era conducida por el padre José Raúl Pérez, quien viajaba acompañado de 10 personas originarias de Ciudad Acuña con destino a Saltillo, donde participarían en un encuentro de la comunidad católica.