Vuelca camioneta con integrantes de la Diócesis de Saltillo en carretera Monclova-Sabinas

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    Vuelca camioneta con integrantes de la Diócesis de Saltillo en carretera Monclova-Sabinas
    Los ocupantes de la camioneta se dirigían de Ciudad Acuña a Saltillo para participar en un encuentro de la comunidad católica. MARIO ALEMÁN

Los 11 ocupantes, encabezados por el sacerdote José Raúl Pérez, fueron valorados por paramédicos tras el accidente

MONCLOVA, COAH.- Una falla mecánica provocó la aparatosa volcadura de una camioneta Ford blanca en la que viajaban 11 integrantes de la Diócesis de Saltillo. El accidente ocurrió en el kilómetro 33 de la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Sabinas.

La unidad era conducida por el padre José Raúl Pérez, quien viajaba acompañado de 10 personas originarias de Ciudad Acuña con destino a Saltillo, donde participarían en un encuentro de la comunidad católica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/los-chorros-cosecha-otra-volcadura-trailer-riega-toneladas-de-verduras-HB22239538

De acuerdo con los primeros reportes, una aparente falla mecánica ocasionó que el conductor perdiera el control de la camioneta, la cual terminó volcada a un costado de la carretera. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

$!La camioneta terminó volcada a un costado de la carretera tras una aparente falla mecánica.
La camioneta terminó volcada a un costado de la carretera tras una aparente falla mecánica. MARIO ALEMÁN

ATIENDEN A LOS OCUPANTES

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los 11 ocupantes de la unidad. De manera preliminar, todos habrían resultado ilesos; sin embargo, permanecían bajo valoración médica para descartar cualquier lesión derivada del accidente.

$!Elementos de la Guardia Nacional realizaron el abanderamiento y coordinaron las maniobras en la zona del accidente.
Elementos de la Guardia Nacional realizaron el abanderamiento y coordinaron las maniobras en la zona del accidente. MARIO ALEMÁN

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acordonaron el área y realizaron labores de abanderamiento, mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar la unidad y restablecer la circulación en ese tramo carretero.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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