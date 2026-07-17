Los Chorros ‘cosecha’ otra volcadura; tráiler riega toneladas de verduras

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Saltillo
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    Los Chorros ‘cosecha’ otra volcadura; tráiler riega toneladas de verduras
    La carga de verduras quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó a realizar labores de limpieza. ULISES MARTÍNEZ

Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital General; la circulación sobre la carretera 57 presentó cierres intermitentes por las maniobras de retiro de la unidad

Un tráiler cargado con verduras volcó la mañana de este viernes en el kilómetro 231 de la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, en Arteaga, lo que provocó afectaciones a la circulación en dirección de Matehuala hacia Saltillo.

Al sitio acudieron elementos de auxilio carretero, personal de Protección Civil de Arteaga y brigadas de Capufe para atender la emergencia y apoyar en las maniobras derivadas del accidente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-choca-por-alcance-en-puente-de-lea-PB22239006

Paramédicos de Protección Civil de Arteaga y de Capufe brindaron atención a Alberto, de 25 años, y a Guadalupe, de 18, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital General.

La carretera permaneció con cierres intermitentes mientras se realizaban las labores de limpieza de la carpeta asfáltica y el retiro del tractocamión, así como de la carga que quedó esparcida sobre la vía.

$!El tractocamión terminó volcado tras el accidente ocurrido en el kilómetro 231 de la carretera 57.
El tractocamión terminó volcado tras el accidente ocurrido en el kilómetro 231 de la carretera 57. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades coordinaron las maniobras para permitir el paso parcial de los vehículos, en tanto concluían los trabajos con apoyo de equipo especializado para retirar la unidad.

$!Horas antes, otro vehículo de carga volcó en el mismo tramo de Los Chorros y quedó sobre el muro de contención.
Horas antes, otro vehículo de carga volcó en el mismo tramo de Los Chorros y quedó sobre el muro de contención. ULISES MARTÍNEZ

Cabe señalar que alrededor de la 1:00 de la madrugada de este mismo viernes se registró otra volcadura de un vehículo de carga en el mismo tramo carretero. En ese caso, la unidad quedó sobre el muro de contención en los carriles con dirección de Saltillo hacia Matehuala.

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