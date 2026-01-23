Yura Harness iniciará reclutamiento de personal en Monclova a partir de abril; la empresa generará 1300 empleos

La empresa Yura Harness iniciará de manera paulatina el reclutamiento de personal entre los meses de abril y mayo, como parte del proceso de instalación de su nueva planta en Monclova, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil dio a conocer el avance que registra este importante proyecto industrial para la región Centro de Coahuila, el cual contempla una inversión de 300 millones de pesos.

Destacó que el proyecto que contempla la generación de mil 300 empleos directos, por ello la contratación será de forma paulatinax

Actualmente, la empresa ya cuenta con cuatro directivos establecidos de manera permanente en Monclova, quienes supervisan el avance de la nave industrial donde se instalará la planta.

Villarreal Pérez explicó que las contrataciones se llevarán a cabo conforme se liberen los contratos y de acuerdo con las necesidades de capacitación técnica, por lo que algunos trabajadores iniciarán su proceso desde abril y otros en mayo, principalmente en áreas que requieren formación especializada.

La mayor parte de la plantilla se integrará durante el segundo y tercer trimestre del año.

El alcalde subrayó la importancia de que la población esté atenta a las convocatorias de capacitación que se estarán anunciando, a fin de que la mano de obra local pueda aprovechar estas oportunidades laborales, y reiteró que el Gobierno del Estado y el municipio mantendrán el acompañamiento para el desarrollo de habilidades técnicas.

Añadió que el crecimiento de Yura y de otras empresas del ramo automotriz dependerá del comportamiento del mercado estadounidense y de factores económicos internacionales; sin embargo, confió en que las inversiones que están llegando a la región cuentan con una proyección sólida de crecimiento, lo que permitiría ampliar las fuentes de empleo en el mediano plazo.

Finalmente, Villarreal Pérez informó que en lo que va del año alrededor de seis empresas han visitado Monclova con interés de inversión, algunas de las cuales se anunciarán en los próximos meses, ya que se trata de firmas que cotizan en bolsa y mantienen procesos de confidencialidad, principalmente de los sectores metalmecánico y automotriz.