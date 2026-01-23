Yura Harness iniciará reclutamiento de personal en Monclova a partir de abril; la empresa generará 1300 empleos

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 23 enero 2026
    Yura Harness iniciará reclutamiento de personal en Monclova a partir de abril; la empresa generará 1300 empleos
    El proyecto representa una inversión de 300 millones de pesos, informó el alcalde Carlos Villarreal. FOTO: LIDIET MEXICANO

Las contrataciones dependerán de la liberación de contratos y de las necesidades de capacitación técnica

La empresa Yura Harness iniciará de manera paulatina el reclutamiento de personal entre los meses de abril y mayo, como parte del proceso de instalación de su nueva planta en Monclova, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil dio a conocer el avance que registra este importante proyecto industrial para la región Centro de Coahuila, el cual contempla una inversión de 300 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Invierten 40 mdp y Monclova estrena Campo de Tiro con Arco de nivel nacional (video)

Destacó que el proyecto que contempla la generación de mil 300 empleos directos, por ello la contratación será de forma paulatinax

Actualmente, la empresa ya cuenta con cuatro directivos establecidos de manera permanente en Monclova, quienes supervisan el avance de la nave industrial donde se instalará la planta.

Villarreal Pérez explicó que las contrataciones se llevarán a cabo conforme se liberen los contratos y de acuerdo con las necesidades de capacitación técnica, por lo que algunos trabajadores iniciarán su proceso desde abril y otros en mayo, principalmente en áreas que requieren formación especializada.

La mayor parte de la plantilla se integrará durante el segundo y tercer trimestre del año.

El alcalde subrayó la importancia de que la población esté atenta a las convocatorias de capacitación que se estarán anunciando, a fin de que la mano de obra local pueda aprovechar estas oportunidades laborales, y reiteró que el Gobierno del Estado y el municipio mantendrán el acompañamiento para el desarrollo de habilidades técnicas.

Añadió que el crecimiento de Yura y de otras empresas del ramo automotriz dependerá del comportamiento del mercado estadounidense y de factores económicos internacionales; sin embargo, confió en que las inversiones que están llegando a la región cuentan con una proyección sólida de crecimiento, lo que permitiría ampliar las fuentes de empleo en el mediano plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Instalan consejo fundador de AMMJE Monclova para fortalecer el emprendimiento femenino

Finalmente, Villarreal Pérez informó que en lo que va del año alrededor de seis empresas han visitado Monclova con interés de inversión, algunas de las cuales se anunciarán en los próximos meses, ya que se trata de firmas que cotizan en bolsa y mantienen procesos de confidencialidad, principalmente de los sectores metalmecánico y automotriz.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
empleos

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
La muestra audiovisual se inaugurará este sábado en la Sala Emilio “Indio” Fernández y será el inicio de un proyecto itinerante de memoria colectiva.

Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una conferencia de prensa al final de la cumbre de la UE en Bruselas.

Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
Las plumas han evolucionado durante 150 millones de años, hoy existen seis tipos distintos, todos fabricados con queratina, como el cabello humano.

Esta pluma es una obra maestra de la naturaleza

El presidente Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde anunció los contornos de un posible acuerdo sobre el Ártico.

Un posible acuerdo sobre Groenlandia abarcaría bases militares soberanas para EU y prohibiciones para Rusia y China