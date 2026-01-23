Invierten 40 mdp y Monclova estrena Campo de Tiro con Arco de nivel nacional (video)
Con una inversión cercana a los 40 mdp, el nuevo complejo impulsa el alto rendimiento y la formación deportiva
MONCLOVA, COAH.- A un año de haberse colocado la primera piedra, fue inaugurado el nuevo Campo de Tiro con Arco de Monclova, ubicado dentro de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, una obra en la que se invirtieron cerca de 40 millones de pesos y que posiciona a la ciudad como un referente estatal y nacional en esta disciplina.
Durante el acto inaugural, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el proyecto contempla un campo exterior para competencias al aire libre, así como un auditorio con espacios destinados al tiro bajo techo, con el objetivo de cumplir con los estándares que requieren los atletas de alto rendimiento.
Detalló que el complejo fue equipado con arcos, flechas y material de iniciación, proporcionados por World Archery México y la Asociación Estatal de Tiro con Arco, lo que permitirá a deportistas locales entrenar y competir en condiciones de primer nivel.
El edil señaló que, tras concluir las pruebas de iluminación, la escuela municipal de tiro con arco ya inició operaciones en este nuevo espacio, abriendo oportunidades de formación para niñas, niños y jóvenes interesados en esta disciplina.
Villarreal Pérez subrayó que el nuevo campo fortalecerá la preparación deportiva desde edades tempranas hasta el alto rendimiento, consolidando a Monclova como un semillero de talentos y mejorando los resultados en competencias estatales, nacionales e internacionales.
En su intervención, Gabriel Ramos, presidente de World Archery México, destacó que con esta obra Monclova consolida su segunda escuela formal de tiro con arco, respaldada por autoridades comprometidas con el desarrollo deportivo. Asimismo, reconoció el talento local que ha representado a México en justas internacionales, al considerarlo un ejemplo para las nuevas generaciones.
Al evento asistieron Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; María Olga Rosales Valdez, presidenta de la Asociación Deportiva de Tiro con Arco de Coahuila; Daniel Morales, director de Deportes, además de autoridades estatales, entrenadores, padres de familia y deportistas.
La creación del Campo de Tiro con Arco forma parte de un plan integral de modernización de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, que incluye la conclusión del auditorio, rehabilitación de campos, mejoras en áreas comunes y mantenimiento de la alberca, con una inversión global superior a los 100 millones de pesos proyectados para los próximos años.