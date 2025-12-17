Morena irá en alianza con PT el elecciones de Coahuila: Luisa María Alcalde desde Saltillo

La dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján declaró que su partido planea ir en alianza con el Partido del Trabajo (PT) en las elecciones de Coahuila del próximo año.

“Nosotros hemos venido avanzando en efecto en una alianza que creemos importante en este estado, esperemos ya formalizarla para inicios del próximo año, pero la idea es que podamos ir Morena y Partido del Trabajo para la próxima elección aquí en el estado”, mencionó.

“Vamos por supuesto que a ratificar esa intención ya de manera formal y esperemos que el próximo año estemos aquí juntos”, afirmó Alcalde desde Saltillo a los medios de comunicación.

La dirigente partidista fue cuestionada sobre las declaraciones hechas por la hoy presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo cuando llamó “traidor” a Ricardo Mejía Berdeja en 2023 tras postularse por la gubernatura de Coahuila sin alianza con Morena.

“¿No es ir contra la presidenta, con este tema en su momento lo llamó traidor?”, le cuestionaron medios locales.

“Yo creo que no, porque los partidos políticos no son de personas, son de proyectos. El Partido del Trabajo nos ha acompañado en todas las reformas que hemos realizado en el Congreso, entonces ha sido un aliado histórico nuestro”, expuso.

“Algunos ejemplos tan importantes como no sería hoy un derecho constitucional la pensión de adulto mayor si no tuviéramos los votos del PT, entonces ha sido un aliado nuestro y esperemos que sea un aliado también para la elección del Partido del Trabajo”, contestó respecto a la importancia de mantener esta alianza.

DIALOGA CON LÍDERES MORENISTAS

Alcalde Luján se reunió este miércoles en un salón de eventos al sur de Saltillo con los comités para la defensa de la transformación así como con líderes de Morena en el estado.

Entre ellos asistieron Diego del Bosque, dirigente estatal del partido; el senador Luis Fernando Salazar; la regidora por Saltillo Alejandra Salazar Mejorado; el diputado local Alberto Hurtado; y el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

“Nos estamos reuniendo con las estructuras, las mujeres y hombres que nos acompañan en este movimiento, ya hemos avanzado en tener coordinadores por cada uno de los distritos, 16 distritos locales, coordinadoras y coordinadores que nos van a ayudar en todas las tareas del partido afiliación, concluir con los comités que estamos realizando en cada una de las secciones electorales.