Morena irá en alianza con PT en elecciones de Coahuila: Luisa María Alcalde desde Saltillo

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    Luisa Alcalde consideró que es importante la unión que se tiene con el Partido del Trabajo. FOTO: OMAR SAUCEDO

La dirigente expuso que está por formalizarse la alianza con el laborista para el próximo año

La dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján declaró que su partido planea ir en alianza con el Partido del Trabajo (PT) en las elecciones de Coahuila del próximo año.

“Nosotros hemos venido avanzando en efecto en una alianza que creemos importante en este estado, esperemos ya formalizarla para inicios del próximo año, pero la idea es que podamos ir Morena y Partido del Trabajo para la próxima elección aquí en el estado”, mencionó.

“Vamos por supuesto que a ratificar esa intención ya de manera formal y esperemos que el próximo año estemos aquí juntos”, afirmó Alcalde desde Saltillo a los medios de comunicación.

La dirigente partidista fue cuestionada sobre las declaraciones hechas por la hoy presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo cuando llamó “traidor” a Ricardo Mejía Berdeja en 2023 tras postularse por la gubernatura de Coahuila sin alianza con Morena.

“¿No es ir contra la presidenta, con este tema en su momento lo llamó traidor?”, le cuestionaron medios locales.

“Yo creo que no, porque los partidos políticos no son de personas, son de proyectos. El Partido del Trabajo nos ha acompañado en todas las reformas que hemos realizado en el Congreso, entonces ha sido un aliado histórico nuestro”, expuso.

“Algunos ejemplos tan importantes como no sería hoy un derecho constitucional la pensión de adulto mayor si no tuviéramos los votos del PT, entonces ha sido un aliado nuestro y esperemos que sea un aliado también para la elección del Partido del Trabajo”, contestó respecto a la importancia de mantener esta alianza.

DIALOGA CON LÍDERES MORENISTAS

Alcalde Luján se reunió este miércoles en un salón de eventos al sur de Saltillo con los comités para la defensa de la transformación así como con líderes de Morena en el estado.

Entre ellos asistieron Diego del Bosque, dirigente estatal del partido; el senador Luis Fernando Salazar; la regidora por Saltillo Alejandra Salazar Mejorado; el diputado local Alberto Hurtado; y el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

“Nos estamos reuniendo con las estructuras, las mujeres y hombres que nos acompañan en este movimiento, ya hemos avanzado en tener coordinadores por cada uno de los distritos, 16 distritos locales, coordinadoras y coordinadores que nos van a ayudar en todas las tareas del partido afiliación, concluir con los comités que estamos realizando en cada una de las secciones electorales.

$!En entrevista con medios de comunicación reiteró que el PT es un aliado ‘histórico’.
En entrevista con medios de comunicación reiteró que el PT es un aliado ‘histórico’. FOTO: OMAR SAUCEDO

“Creemos que las personas que son de aquí, que viven aquí, tienen muy claro lo que representa el PRI y lo que representa nuestro movimiento. Nosotros vamos a seguir haciendo conciencia abajo con la gente, tocando puertas, organizándonos y creemos que el próximo año tenemos posibilidades muy grandes de que triunfe nuestro movimiento en estas tierras de Coahuila.

“Ya lo hicimos con la presidenta en la pasada elección presidencial, ganamos aquí en Coahuila y lo vamos a volver a hacer el próximo año las elecciones que habrán de haber solamente en Coahuila para elegir a diputados locales. Entonces vamos a trabajar muy de la mano con la gente y vamos a seguir organizando porque nuestro movimiento representa esperanza y es momento de que llegue a Coahuila”, fue el mensaje de Alcalde a los medios de comunicación.

La dirigente también señaló que a nivel nacional, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra de las pensiones a adultos mayores y de becas.

“Aquí no se ha querido firmar el convenio para que todas las personas con alguna discapacidad puedan recibir una pensión, porque creen que es prioritario, no la atención de la gente, sino los grandes espectaculares, no hay inversión pública, pero eso sí, vemos muchos rostros en los parabuses, mucha publicidad, nosotros no estamos de acuerdo con eso, queremos que la gente”, apuntó.

Temas


Alianza
Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Morena

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

