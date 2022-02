Muere adulto mayor entre carencias y abandono; vecinos alertaron sobre su situación

“Estaban viviendo en mal estado, la esposa está enferma y no está en condición de caminar. Viven ellos dos solos y le comentaron a mi mamá que ya tenían cinco días sin comer, que el señor había salido a conseguir comida y a cobrar su pensión ya que no tenía familiares o conocidos que les acercaran un taco. Aquí les dejo el domicilio, ahorita acabamos de ir y el señor estaba tirado en el piso de nuevo, lo acostamos en su cama y le llevamos de comer, si alguien es gustoso de llevarles comida o algún apoyo, o conoce a alguien que les pueda brindar atención o conozca familiares de ellos sería de mucha ayuda” , concluye la publicación.

ALERTARON POR REDES SOCIALES El objetivo era pedir ayuda, pues al llegar a hogar ubicado en la Colonia la Minita se percataron que el matrimonio vivía solo y no contaban con servicios básicos como agua, hacía días también que no probaban alimento alguno.

Conmocionada, Doña María del Socorro confirmó que su esposo estaba enfermo y no quería probar alimentos, “nosotros no sabíamos por qué llegaban tantas cosas si no pedíamos nada, tenía el súper pensión y a veces había para el mandadito. Ayer unas personas me lo trajeron, estaba malo de sus piernas, llevaba toda la semana malito, pero nunca quiso ir al doctor”, relató.

“Ayer iba a cobrar y ya alcanzó, unas muchachas lo trajeron para acá, pero no quiso ir al doctor. Nunca quiso ir. Anoche me acosté con él, entre la madrugada me levanté y me senté aquí, pero el radio no me quiso dar la hora y fui y me acosté con él otro ratito, pero ya cuando lo toque ya no estaba vivo. Ya no resollaba, ni se quejaba de sus dolores”, relató.

NO PODÍA MOVERSE PARA PEDIR AYUDA

Fue hasta horas después, cuando amaneció que una persona, de la que doña María del Socorro, no recuerda el nombre, pero recuerda haberlo visto entrar con despensa, que pudo avisar sobre la muerte de su esposo, porqué no podía levantarse para pedir auxilio pues sentía entumecidas las piernas.