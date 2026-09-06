Muere hombre ahogado en estanque de ejido San Miguel, en Matamoros

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Coahuila
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    Muere hombre ahogado en estanque de ejido San Miguel, en Matamoros
    Elementos de rescate acuático ingresaron al estanque después de que el cuerpo fuera localizado mediante un dron. CORTESÍA

Jesús Moisés Hernández, de 34 años, había ingresado a nadar acompañado de otras dos personas; rescatistas de Torreón recuperaron su cuerpo

MATAMOROS, COAH.- Un hombre de 34 años perdió la vida luego de ingresar a nadar a un estanque localizado en el establo La Esperanza, en el ejido San Miguel; Matamoros. Su cuerpo fue localizado mediante un dron y posteriormente recuperado por elementos de rescate acuático.

La víctima fue identificada como Jesús Moisés Hernández Alvarado, de 34 años y con domicilio en Torreón, quien se encontraba en el lugar acompañado de otras dos personas.

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De acuerdo con la información proporcionada, el reporte ingresó al Sistema de Emergencias 911 como una persona ahogada, por lo que diferentes corporaciones se trasladaron hasta el estanque.

Los primeros datos recabados en el lugar señalan que las tres personas, de 26, 34 y 35 años, habían acudido al estanque para nadar. Jesús Moisés ingresó al agua aproximadamente a las 17:30 horas y posteriormente ya no logró salir a la superficie.

Ante la imposibilidad de localizarlo a simple vista, elementos de Protección Civil comenzaron las labores de búsqueda. Como parte del operativo, la Coordinación Región Laguna utilizó un dron para realizar un reconocimiento desde el aire y logró ubicar el cuerpo.

Debido a las condiciones del estanque y a la complejidad de la recuperación, se solicitó el apoyo del equipo de rescate acuático de Bomberos de Torreón, encabezado por el comandante Basurto.

$!Corporaciones de Matamoros y Torreón participaron en el operativo desplegado para localizar y recuperar a Jesús Moisés Hernández.
Corporaciones de Matamoros y Torreón participaron en el operativo desplegado para localizar y recuperar a Jesús Moisés Hernández. CORTESÍA

Los rescatistas ingresaron al estanque y, en coordinación con Protección Civil, realizaron las maniobras necesarias hasta conseguir la recuperación del cuerpo.

Una vez concluido el operativo, el lugar quedó bajo resguardo de las autoridades. Personal de la Fiscalía y de Servicios Periciales tomó conocimiento de los hechos y recibió el cuerpo para continuar con las diligencias legales y determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

En la emergencia participaron Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal de Matamoros, Bomberos de Matamoros, el equipo de rescate acuático de Bomberos de Torreón, Seguridad Pública de Matamoros, Cruz Roja, Policía del Estado, Fiscalía y personal de Servicios Periciales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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