Implan Torreón comparte herramientas digitales y de planeación en seminario del Caclac
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Especialistas destacaron la importancia de integrar cada proyecto arquitectónico con las condiciones del predio y su entorno urbano
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de estrechar lazos con el gremio de la construcción y la arquitectura, representantes del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan) tomaron parte en el Seminario para Directores y Corresponsables de Obra Agosto 2026, convocado por el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera (Caclac).
Durante el evento, los arquitectos Daniela Sánchez Valles y Jair Miramontes Chávez enfatizaron que los proyectos arquitectónicos deben contemplar tanto las particularidades de cada predio como su impacto integral en el entorno urbano.
Asimismo, detallaron el contenido del Plan Director de Desarrollo Urbano 2023, guía fundamental para un crecimiento sostenible que regula la zonificación, la red vial y la compatibilidad de usos de suelo.
Los ponentes también presentaron recursos clave para la gestión urbana, tales como los Programas Parciales, el Banco de Suelo y los Estudios de Impacto Urbano y Movilidad, además de realizar una demostración práctica de la Plataforma de Gestión Territorial.
Por su parte, Eduardo Terrazas Ramos, director general del Implan, subrayó la relevancia de poner estas tecnologías e instrumentos al alcance directo de los constructores locales.