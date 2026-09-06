Implan Torreón comparte herramientas digitales y de planeación en seminario del Caclac

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    Implan Torreón comparte herramientas digitales y de planeación en seminario del Caclac
    El sector de la construcción conoció la Plataforma de Gestión Territorial y otras herramientas de planeación urbana durante el el Seminario para Directores y Corresponsables de Obra Agosto 2026. SANDRA GÓMEZ

Especialistas destacaron la importancia de integrar cada proyecto arquitectónico con las condiciones del predio y su entorno urbano

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de estrechar lazos con el gremio de la construcción y la arquitectura, representantes del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan) tomaron parte en el Seminario para Directores y Corresponsables de Obra Agosto 2026, convocado por el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera (Caclac).

Durante el evento, los arquitectos Daniela Sánchez Valles y Jair Miramontes Chávez enfatizaron que los proyectos arquitectónicos deben contemplar tanto las particularidades de cada predio como su impacto integral en el entorno urbano.

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Asimismo, detallaron el contenido del Plan Director de Desarrollo Urbano 2023, guía fundamental para un crecimiento sostenible que regula la zonificación, la red vial y la compatibilidad de usos de suelo.

Los ponentes también presentaron recursos clave para la gestión urbana, tales como los Programas Parciales, el Banco de Suelo y los Estudios de Impacto Urbano y Movilidad, además de realizar una demostración práctica de la Plataforma de Gestión Territorial.

Por su parte, Eduardo Terrazas Ramos, director general del Implan, subrayó la relevancia de poner estas tecnologías e instrumentos al alcance directo de los constructores locales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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