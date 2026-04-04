Muere motociclista en choque frontal en carretera a General Cepeda

GENERAL CEPEDA, COAH.-Un joven de 21 años perdió la vida tras verse involucrado en un choque frontal entre una motocicleta y una grúa sobre la carretera estatal 103, en el tramo La Rosa–General Cepeda, a la altura del kilómetro 12+200. De acuerdo con pobladores del sector, el accidente ocurrió alrededor de las 00:20 horas; sin embargo, el reporte a las autoridades fue recibido aproximadamente a la 1:45 de la madrugada, lo que movilizó a corporaciones de seguridad al lugar.

Las unidades involucradas fueron aseguradas, mientras que el conductor de la grúa quedó bajo custodia en lo que se llevan a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes fungieron como primeros respondientes y resguardaron la zona mientras se realizaban las primeras diligencias tras el accidente ocurrido durante la madrugada. La víctima fue identificada como Ángel Morín, de 22 años, con domicilio en Saltillo. A simple vista presentaba traumatismo craneoencefálico y lesiones en ambas manos, derivadas del impacto. El cuerpo quedó a unos dos metros de la carpeta asfáltica, ya que tras el choque salió proyectado fuera de la vía. Vestía camiseta negra, chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y portaba un casco negro con gris. La identificación fue realizada por personas cercanas a la víctima, quienes acudieron al lugar tras enterarse del accidente y confirmaron la identidad del joven ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la declaración del operador de la grúa, al circular con dirección a General Cepeda observó dos motocicletas; una se orilló, pero la otra se desvió repentinamente e impactó de frente contra la unidad. Paramédicos de Protección Civil de General Cepeda confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales para continuar con el procedimiento correspondiente. Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudió a tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias y ordenar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo). Las unidades involucradas fueron aseguradas, mientras que el conductor de la grúa quedó bajo custodia en lo que se llevan a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades.