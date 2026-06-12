EU bloquea el acuerdo de una empresa de Florida para enviar combustible a Cuba

La empresa, Vanguard Energy, dijo esta semana que había llegado a un acuerdo con las autoridades cubanas que le permitía enviar 250.000 barriles de gasolina y diésel desde una refinería de Texas a la nación isleña y arrendar instalaciones del gobierno cubano para almacenar el combustible a su llegada.

El gobierno de Donald Trump ha suspendido un acuerdo de una empresa de comercio energético de Florida para enviar a Cuba uno de los mayores cargamentos de combustible desde Estados Unidos en décadas.

“Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia estadounidense para esta transacción”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. “Las sanciones del gobierno de Trump siguen vigentes a falta de instrucciones específicas o licencias que indiquen lo contrario”.

Pero cuando los detalles del acuerdo se hicieron públicos estos últimos días, el Departamento de Estado intervino rápidamente, dejando claro que Vanguard necesitaba una autorización explícita de las autoridades estadounidenses para seguir adelante.

La decisión del gobierno de Trump de congelar el acuerdo refleja la manera en que está tratando de ejercer mayor presión sobre el gobierno de Cuba restringiendo el flujo de petróleo hacia el país, que lleva meses lidiando con la disminución de los suministros de combustible.

La crisis energética en Cuba se ha agudizado desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses depusieron y capturaron a Nicolás Maduro, el exlíder de Venezuela, país que durante mucho tiempo había suministrado a Cuba un flujo de petróleo subvencionado.

El gobierno de Trump obligó a Venezuela a detener esos envíos y dificultó que otras naciones suministraran petróleo a Cuba, como parte de un esfuerzo más amplio destinado a presionar al gobierno cubano para que aparte a su líder del poder e impulse un cambio político y económico.

Pero las autoridades estadounidenses también establecieron una excepción que permite a las empresas enviar cantidades relativamente pequeñas de combustible al sector privado de Cuba, así como a organizaciones religiosas y humanitarias.

Vanguard Energy, una empresa comercializadora especializada en el suministro de combustible en el Caribe y Latinoamérica, había estado operando dentro de este nuevo marco, enviando pequeños tanques de combustible a Cuba.

En mayo, la empresa llegó a un acuerdo con las autoridades cubanas que podría haber ampliado estas operaciones mediante el envío de combustible a Cuba en petroleros mucho más grandes, lo que permitiría que llegaran mayores volúmenes de combustible al país y, potencialmente, reduciría los precios de la gasolina.

El acuerdo abrió el camino para que Vanguard enviara un primer cargamento de unos 250.000 barriles de combustibles refinados a Cuba, suficiente para cubrir aproximadamente una semana y media de demanda en el país, según informaron esta semana The Miami Herald y Bloomberg.

Ese cargamento habría supuesto uno de los mayores envíos de combustible de Estados Unidos a Cuba desde que se impuso el embargo comercial en la década de 1960.

Pero la postura del Departamento de Estado ahora paraliza el acuerdo. Yendo aún más lejos, Estados Unidos anunció el jueves sanciones adicionales contra la empresa petrolera nacional de Cuba, Cupet. Las sanciones dificultan la realización de acuerdos energéticos en Cuba que no estén autorizados por Estados Unidos.