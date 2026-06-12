Supera las 3 mil visitas el arranque del ‘Fut Fest’ en Saltillo

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    Supera las 3 mil visitas el arranque del ‘Fut Fest’ en Saltillo
    El ambiente futbolero se hizo presente en el Fut Fest, que reunió a más de mil 500 asistentes de manera simultánea para celebrar el triunfo del representativo nacional en un espacio diseñado para la convivencia familiar. CORTESÍA

Para facilitar la asistencia de las familias, el municipio implementó transporte gratuito y habilitó la Ruta 211, permitiendo que habitantes del sector sur lleguen directamente al recinto

Con una afluencia superior a los 3 mil asistentes durante su primer día, el Fut Fest arrancó con éxito en Saltillo, consolidándose como un espacio de esparcimiento familiar tras registrar más de mil 500 personas congregadas simultáneamente para presenciar el triunfo de la Selección Mexicana de Fútbol.

El alcalde Javier Díaz González destacó las instalaciones del festival, el cual cuenta con pantallas gigantes, una explanada con velaria, opciones gastronómicas, áreas de vendimia, juegos mecánicos y diversas actividades deportivas diseñadas especialmente para la convivencia de niñas y niños.

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“Está hecho con toda la mano, donde no solamente tienes todo lo relacionado al fútbol. El fin de semana va a ser bastante atractivo y, sobre todo, que las familias saltillenses puedan disfrutar este Fut Fest con tranquilidad”, afirmó el presidente municipal durante el desglose de actividades.

La cartelera musical contempla la presentación estelar del grupo Bronco para la noche de este viernes 12 de junio, continuada durante el fin de semana por espectáculos artísticos como los de Emilio Navaira y el payaso Tommy, con los que se proyecta un incremento notable de visitantes.

Para facilitar el acceso de los habitantes, el edil informó sobre el servicio de transporte gratuito mediante los programas de movilidad locales, además de la incorporación de la Ruta 211, permitiendo que la población del sector sur arribe directamente al recinto sin necesidad de transbordar o costear servicios de aplicación.

El mandatario concluyó que este evento, inaugurado formalmente el 11 de junio, marca la antesala del Festival Internacional de las Artes (FINA), el cual se desarrollará entre junio y julio, ofreciendo más de 400 actividades culturales, artísticas y deportivas en la capital del estado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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