Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y los 72 partidos de la fase de grupos
México abrirá el torneo y las principales potencias buscarán su boleto a la siguiente ronda en la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones participantes.
La Copa Mundial de 2026 ya está en marcha y, con un formato renovado de 48 selecciones y 72 partidos en la fase de grupos, seguir el calendario completo puede convertirse en un reto.
Por eso, reunimos en una sola guía todos los encuentros de la primera ronda del torneo, organizados por día, para que puedas consultar fácilmente quién juega, a qué grupo pertenece cada selección y a qué hora se disputará cada partido en horario del centro de México.
En el caso del Tricolor de Javier Aguirre, sus juegos en Fase de Grupos están pactados para el jueves 18 de junio a las 19:00 horas y el miércoles 24 del mismo mes, también a las 19:00 horas.
¡Que sigan rodando el balón y las emociones!
CALENDARIO FASE DE GRUPOS
JUEVES 11 DE JUNIO
13:00 | Grupo A
México vs Sudáfrica
20:00 | Grupo A
Corea del Sur vs República Checa
VIERNES 12 DE JUNIO
13:00 | Grupo B
Canadá vs Bosnia y Herzegovina
19:00 | Grupo D
Estados Unidos vs Paraguay
SÁBADO 13 DE JUNIO
13:00 | Grupo B
Qatar vs Suiza
16:00 | Grupo C
Brasil vs Marruecos
19:00 | Grupo C
Haití vs Escocia
22:00 | Grupo D
Australia vs Turquía
DOMINGO 14 DE JUNIO
11:00 | Grupo E
Alemania vs Curazao
14:00 | Grupo F
Países Bajos vs Japón
17:00 | Grupo E
Costa de Marfil vs Ecuador
20:00 | Grupo F
Suecia vs Túnez
LUNES 15 DE JUNIO
10:00 | Grupo H
España vs Cabo Verde
13:00 | Grupo G
Bélgica vs Egipto
16:00 | Grupo H
Arabia Saudita vs Uruguay
19:00 | Grupo G
Irán vs Nueva Zelanda
MARTES 16 DE JUNIO
13:00 | Grupo I
Francia vs Senegal
16:00 | Grupo I
Irak vs Noruega
19:00 | Grupo J
Argentina vs Argelia
22:00 | Grupo J
Austria vs Jordania
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
11:00 | Grupo K
Portugal vs República Democrática del Congo
14:00 | Grupo L
Inglaterra vs Croacia
17:00 | Grupo L
Ghana vs Panamá
20:00 | Grupo K
Uzbekistán vs Colombia
JUEVES 18 DE JUNIO
10:00 | Grupo A
República Checa vs Sudáfrica
13:00 | Grupo B
Suiza vs Bosnia y Herzegovina
16:00 | Grupo B
Canadá vs Qatar
19:00 | Grupo A
México vs Corea del Sur
VIERNES 19 DE JUNIO
13:00 | Grupo D
Estados Unidos vs Australia
16:00 | Grupo C
Escocia vs Marruecos
18:30 | Grupo C
Brasil vs Haití
21:00 | Grupo D
Turquía vs Paraguay
SÁBADO 20 DE JUNIO
11:00 | Grupo F
Holanda vs Suecia
14:00 | Grupo E
Alemania va Costa de Marfil
18:00 | Grupo E
Ecuador vs Curazao
22:00 | Grupo F
Túnez vs Japón
DOMINGO 21 DE JUNIO
10:00 | Grupo H
España vs Arabia Saudita
13:00 | Grupo G
Bélgica vs Irán
16:00 | Grupo H
Uruguay vs Cabo Verde
19:00 | Grupo G
Nueva Zelanda vs Egipto
LUNES 22 DE JUNIO
11:00 | Grupo J
Argentina vs Austria
15:00 | Grupo I
Francia vs Irak
18:00 | Grupo I
Noruega vs Senegal
21:00 | Grupo J
Jordania vs Argelia
MARTES 23 DE JUNIO
11:00 | Grupo K
Portugal vs Uzbekistán
14:00 | Grupo L
Inglaterra vs Ghana
17:00 | Grupo L
Panamá vs Croacia
20:00 | Grupo K
Colombia vs Congo Democrático
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
13:00 | Grupo B
Suiza vs Canadá
13:00 | Grupo B
Bosnia y Herzagobina
16:00 | Grupo C
Escocia vs Brasil
16:00 | Grupo C
Marruecos vs Haití
19:00 | Grupo A
República Checa vs México
19:00 | Grupo A
Sudáfrica vs Corea del Sur
JUEVES 25 DE JUNIO
14:00 horas | Grupo E
Curazao vs Costa de Marfil
14:00 | Grupo E
Ecuador vs Alemania
17:00 | Grupo F
Japón vs Suecia
17:00 | Grupo F
Túnez vs Holanda
20:00 | Grupo D
Turquía vs Estados Unidos
20:00 | Grupo D
Paraguay vs Australia
VIERNES 26 DE JUNIO
13:00 | Grupo I
Noruega vs Francia
13:00 | Grupo I
Senegal vs Irak
18:00 | Grupo H
Uruguay vs España
18:00 | Grupo H
Cabo Verde vs Arabia Saudita
21:00 | Grupo G
Egipto vs Irán
21:00 | Grupo G
Nueva Zelanda vs Bélgica
SÁBADO 27 DE JUNIO
15:00 | Grupo L
Panamá vs Inglaterra
15:00 | Grupo L
Croacia vs Ghana
17:30 | Grupo K
Congo Democrático vs Uzbekistán
17:30 | Grupo K
Colombia vs Portugal
20:00 | Grupo J
Jordania vs Argentina
20:00 | Grupo J
Argelia vs Austria