Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y los 72 partidos de la fase de grupos

Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y los 72 partidos de la fase de grupos

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Adriana Armendáriz
por Adriana Armendáriz

México abrirá el torneo y las principales potencias buscarán su boleto a la siguiente ronda en la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones participantes.

Deportes
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La Copa Mundial de 2026 ya está en marcha y, con un formato renovado de 48 selecciones y 72 partidos en la fase de grupos, seguir el calendario completo puede convertirse en un reto.

Por eso, reunimos en una sola guía todos los encuentros de la primera ronda del torneo, organizados por día, para que puedas consultar fácilmente quién juega, a qué grupo pertenece cada selección y a qué hora se disputará cada partido en horario del centro de México.

En el caso del Tricolor de Javier Aguirre, sus juegos en Fase de Grupos están pactados para el jueves 18 de junio a las 19:00 horas y el miércoles 24 del mismo mes, también a las 19:00 horas.

¡Que sigan rodando el balón y las emociones!

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CALENDARIO FASE DE GRUPOS

JUEVES 11 DE JUNIO

13:00 | Grupo A

México vs Sudáfrica

20:00 | Grupo A

Corea del Sur vs República Checa

VIERNES 12 DE JUNIO

13:00 | Grupo B

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

19:00 | Grupo D

Estados Unidos vs Paraguay

SÁBADO 13 DE JUNIO

13:00 | Grupo B

Qatar vs Suiza

16:00 | Grupo C

Brasil vs Marruecos

19:00 | Grupo C

Haití vs Escocia

22:00 | Grupo D

Australia vs Turquía

DOMINGO 14 DE JUNIO

11:00 | Grupo E

Alemania vs Curazao

14:00 | Grupo F

Países Bajos vs Japón

17:00 | Grupo E

Costa de Marfil vs Ecuador

20:00 | Grupo F

Suecia vs Túnez

LUNES 15 DE JUNIO

10:00 | Grupo H

España vs Cabo Verde

13:00 | Grupo G

Bélgica vs Egipto

16:00 | Grupo H

Arabia Saudita vs Uruguay

19:00 | Grupo G

Irán vs Nueva Zelanda

MARTES 16 DE JUNIO

13:00 | Grupo I

Francia vs Senegal

16:00 | Grupo I

Irak vs Noruega

19:00 | Grupo J

Argentina vs Argelia

22:00 | Grupo J

Austria vs Jordania

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

11:00 | Grupo K

Portugal vs República Democrática del Congo

14:00 | Grupo L

Inglaterra vs Croacia

17:00 | Grupo L

Ghana vs Panamá

20:00 | Grupo K

Uzbekistán vs Colombia

JUEVES 18 DE JUNIO

10:00 | Grupo A

República Checa vs Sudáfrica

13:00 | Grupo B

Suiza vs Bosnia y Herzegovina

16:00 | Grupo B

Canadá vs Qatar

19:00 | Grupo A

México vs Corea del Sur

VIERNES 19 DE JUNIO

13:00 | Grupo D

Estados Unidos vs Australia

16:00 | Grupo C

Escocia vs Marruecos

18:30 | Grupo C

Brasil vs Haití

21:00 | Grupo D

Turquía vs Paraguay

SÁBADO 20 DE JUNIO

11:00 | Grupo F

Holanda vs Suecia

14:00 | Grupo E

Alemania va Costa de Marfil

18:00 | Grupo E

Ecuador vs Curazao

22:00 | Grupo F

Túnez vs Japón

DOMINGO 21 DE JUNIO

10:00 | Grupo H

España vs Arabia Saudita

13:00 | Grupo G

Bélgica vs Irán

16:00 | Grupo H

Uruguay vs Cabo Verde

19:00 | Grupo G

Nueva Zelanda vs Egipto

LUNES 22 DE JUNIO

11:00 | Grupo J

Argentina vs Austria

15:00 | Grupo I

Francia vs Irak

18:00 | Grupo I

Noruega vs Senegal

21:00 | Grupo J

Jordania vs Argelia

MARTES 23 DE JUNIO

11:00 | Grupo K

Portugal vs Uzbekistán

14:00 | Grupo L

Inglaterra vs Ghana

17:00 | Grupo L

Panamá vs Croacia

20:00 | Grupo K

Colombia vs Congo Democrático

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

13:00 | Grupo B

Suiza vs Canadá

13:00 | Grupo B

Bosnia y Herzagobina

16:00 | Grupo C

Escocia vs Brasil

16:00 | Grupo C

Marruecos vs Haití

19:00 | Grupo A

República Checa vs México

19:00 | Grupo A

Sudáfrica vs Corea del Sur

JUEVES 25 DE JUNIO

14:00 horas | Grupo E

Curazao vs Costa de Marfil

14:00 | Grupo E

Ecuador vs Alemania

17:00 | Grupo F

Japón vs Suecia

17:00 | Grupo F

Túnez vs Holanda

20:00 | Grupo D

Turquía vs Estados Unidos

20:00 | Grupo D

Paraguay vs Australia

VIERNES 26 DE JUNIO

13:00 | Grupo I

Noruega vs Francia

13:00 | Grupo I

Senegal vs Irak

18:00 | Grupo H

Uruguay vs España

18:00 | Grupo H

Cabo Verde vs Arabia Saudita

21:00 | Grupo G

Egipto vs Irán

21:00 | Grupo G

Nueva Zelanda vs Bélgica

SÁBADO 27 DE JUNIO

15:00 | Grupo L

Panamá vs Inglaterra

15:00 | Grupo L

Croacia vs Ghana

17:30 | Grupo K

Congo Democrático vs Uzbekistán

17:30 | Grupo K

Colombia vs Portugal

20:00 | Grupo J

Jordania vs Argentina

20:00 | Grupo J

Argelia vs Austria

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Copa Mundial de la FIFA
Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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