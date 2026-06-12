Ciclo de violencia en el Reino Unido: ataques de odio, agitación de la derecha y disturbios

Por: Michael D. Shear En el Reino Unido, el ciclo de violencia y provocación de la derecha se ha vuelto demasiado aterrador y muy frecuente. Puede empezar con un apuñalamiento, algo espantoso, que provoca miedo e indignación. Las condenas de los líderes políticos y las fuerzas del orden no tardan en llegar. Pero cuando el agresor es un migrante o una persona de color, a menudo se dispara en internet una narrativa maliciosa y distorsionada. Políticos y comentaristas de derecha la aprovechan para avivar la indignación en apoyo de su agenda antinmigrante, ayudados por los algoritmos de las redes sociales que se alimentan del conflicto y la división. En cuestión de horas, la indignación que atizan en internet salta al mundo real y desencadena protestas que terminan convirtiéndose en disturbios violentos.

El gobierno y las fuerzas del orden piden conservar la calma y prometen tomar medidas. Pero, poco después, el ciclo vuelve a empezar. En los últimos 10 días, ataques violentos con cuchillos en Inglaterra e Irlanda del Norte han seguido ese patrón dos veces. En Belfast, el martes y el miércoles, manifestantes furiosos por un ataque cometido por un refugiado sudanés incendiaron automóviles y propiedades y arrojaron objetos a la policía. Eso ocurrió después de una noche de violentos disturbios en Southampton la semana pasada, tras la publicación de un nuevo video relacionado con el asesinato ocurrido en diciembre de un estudiante universitario de 18 años que fue acusado falsamente por su agresor de haber cometido una agresión racista.

“Hay un guion”, dijo Ciarán O’Connor, analista principal del Instituto para el Diálogo Estratégico, que investiga el extremismo, el odio y la desinformación a nivel mundial. “Un incidente violento como este es identificado y amplificado rápidamente no solo por un ecosistema nacional, sino también global, transnacional y de extrema derecha, que utiliza este tipo de incidentes para incorporarlos a su propia narrativa internacional”. Dijo que esta dinámica se ha vuelto “alarmantemente familiar e incluso predecible”. El Reino Unido no está solo. En toda Europa y en Estados Unidos, grupos políticos de derecha en ascenso están amplificando la frustración y la ira que siente la gente después de un episodio aterrador, y canalizándolas hacia la hostilidad hacia los inmigrantes. Los investigadores dicen que este patrón lo siguen los miembros de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Alemania y el partido Agrupación Nacional en Francia. “Hemos pasado de alimentar el odio en internet a llevarlo realmente a las calles de diferentes maneras”, dijo Marta Lorimer, profesora de política en la Universidad de Cardiff. “Sin duda estamos viendo cómo se difuminan los límites entre este mundo virtual y lo que ocurre en el mundo real, y parte del problema es que la clase política no parece saber muy bien cómo abordarlo”. Lorimer dijo que el Reino Unido es particularmente vulnerable porque comparte el idioma inglés con Estados Unidos, lo que, señaló, facilita que los grupos de extrema derecha de allí utilicen las empresas de redes sociales que tienen su sede en Estados Unidos para atizar la ira desde lejos. Eso fue lo que ocurrió el martes, cuando Elon Musk, el dueño de X, le pidió a la gente que proteste “REPETIDAMENTE y EN VOZ ALTA” en Belfast. Musk destacó una imagen que enumeraba lugares de protesta difundida por Tommy Robinson, un agitador antimusulmán en el Reino Unido con múltiples condenas penales. “Todo el Reino Unido sale a la calle esta noche a las 7:00 p. m. tras otro ataque invasor contra nuestro pueblo”, escribió Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, en X. Nigel Farage, líder del partido populista de derecha británico Reform UK, ha aprovechado los dos ataques con cuchillo recientes para impulsar su agenda política antiinmigración. El partido se ha convertido en una fuerza política importante en el Reino Unido, ganando elecciones locales en todo el país el mes pasado y encabezando de forma constante las encuestas electorales nacionales. Ese éxito reciente le da más peso político del que tenía hace una década, cuando su partido estaba en los márgenes de la política británica. Tras la divulgación de un video en el que se veía a la policía esposando a Henry Nowak, el estudiante universitario, mientras yacía moribundo en diciembre, Farage publicó un video la semana pasada instando al público a “responder a esto con ira pura y fría”. Acusó a la policía de un sistema de justicia “de dos niveles” que trata mejor a las minorías étnicas que a los blancos en el Reino Unido. En ese caso, Farage expresó su preocupación por los inmigrantes, a pesar de que el asesino condenado, Vickrum Digwa, un sij, había nacido en el Reino Unido.

En declaraciones realizadas el miércoles, Farage describió el ataque con cuchillo en Belfast como un intento de “decapitación”, adoptando un término usado en internet a pesar de que ningún agente de la ley ni funcionario del gobierno lo ha llamado así públicamente. En ese caso, la policía acusó a Hadi Alodid, un sudanés de 30 años, de apuñalar a Stephen Ogilvie en la cabeza, la espalda y el cuello, lo que le costó a Ogilvie un ojo. “No me cabe la más mínima duda de que este hombre no debería haber estado en este país”, dijo Farage, a pesar de que las autoridades afirmaron que Alodid se encontraba en el país legalmente. Sundar Katwala, director de British Future, un grupo de expertos que se enfoca en cuestiones de identidad, dijo que políticos como Farage están usando cada vez más lo que Katwala llama “momentos detonantes” para apelar a la parte de su base de apoyo que quiere que adopte un lenguaje más agresivo. El año pasado se produjeron alrededor de 500 homicidios en el Reino Unido, muchos de ellos impactantes. Pero si la víctima no es blanca, o si el crimen no encaja en una narrativa que satanice a los inmigrantes, no se aprovecha para incitar protestas llenas de furia. Otros políticos han pedido moderación y calma; al mismo tiempo, intentan reconocer la naturaleza atroz de los ataques con cuchillos. El miércoles, en el Parlamento, el primer ministro Keir Starmer condenó el ataque del lunes contra Ogilvie en Belfast y la violencia en las calles que se produjo el martes por la noche. “A todos nos repugna este ataque, pero las semillas de la violencia y el desorden no tienen justificación”, dijo. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, dijo en X que “la gente tiene derecho a estar enojada. Y la gente tiene derecho a esperar que sus políticos protejan nuestras fronteras”. Sin embargo, calificó las escenas de disturbios en Belfast de “profundamente inquietantes” y dijo que “nadie tiene derecho a incendiar casas para obligar a las familias a irse”. Ofcom, el organismo que regula el sector de las comunicaciones en el Reino Unido, ha advertido a los proveedores de servicios en línea de que tienen la obligación de garantizar que no se difunda contenido ilegal que pueda agravar una crisis, por ejemplo, incitando a la violencia. En una carta abierta publicada el miércoles, la agencia escribió que “ya nos estamos poniendo en contacto con proveedores concretos con los que creemos que existen riesgos específicos relacionados con la presencia de contenido ilegal relacionado con los disturbios civiles”. Pero esos esfuerzos han servido de poco para frenar la difusión de información incendiaria y a menudo engañosa en las plataformas. O’Connor, del Instituto para el Diálogo Estratégico, dijo que su organización encontró esta semana múltiples casos de páginas de Facebook con afirmaciones dudosas de que el agresor de Belfast dijo “alabado sea Dios” en árabe durante el ataque.

Ed Davey, líder del Partido Liberal Demócrata en el Reino Unido, denunció lo que calificó de patrón en el que un crimen brutal “nos hace sentir a todos un dolor y una ira inmensos, y luego los extremistas explotan ese dolor y esa ira para difundir odio y violencia, con la ayuda y la complicidad de magnates de las redes sociales como Elon Musk”. El impulso para imponer límites al comportamiento en línea está reavivando las acusaciones de políticos como el vicepresidente JD Vance de que el Reino Unido está socavando los derechos de libertad de expresión de los conservadores. Cuando Liz Kendall, secretaria de Tecnología del Reino Unido, publicó esta semana sobre las nuevas normas más estrictas que el gobierno está considerando imponer, decenas de personas le respondieron diciendo que el Reino Unido quiere silenciar el debate legítimo. “¡Finges que se trata de seguridad, pero se trata de control!”, escribió una persona. “¡¡¡TE VEMOS!!!!”. Los expertos que estudian las plataformas de internet afirman que estas están proporcionando foros para que los políticos de derecha se integren más en la corriente dominante.