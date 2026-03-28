Muere podador de nogal tras caer de 15 metros en Parras de la Fuente

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un trágico accidente cobró la vida de un trabajador dedicado a la poda de nogales la tarde de este sábado en Parras de la Fuente, luego de caer desde una altura aproximada de 15 metros mientras realizaba labores en un árbol. Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando se recibió un reporte al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de Cruz Roja, así como a elementos del Cuerpo de Bomberos y del Grupo Cóndor.

Al arribar al sitio, los socorristas confirmaron que el hombre, identificado como Ezequiel, ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. El accidente ocurrió al interior de un domicilio ubicado en la casa marcada con el número 64 de la calle Cuauhtémoc, donde elementos de seguridad procedieron a acordonar el área para permitir el desarrollo de las diligencias.

Posteriormente, peritos en criminalística realizaron el levantamiento de evidencias y recabaron los primeros datos para esclarecer las circunstancias del accidente. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria de la localidad, donde se le practicará la necropsia de ley.