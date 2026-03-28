Festival Vaquero de Monclova registra buena afluencia; destaca competencia Grill y alta asistencia en conciertos

MONCLOVA, COAH.- El Festival Vaquero, que se realiza del 27 al 29 de marzo en las instalaciones del Kickapoo Lucky Eagle, ha registrado una buena afluencia de visitantes y participación de equipos de distintas regiones del estado, de acuerdo con autoridades y organizadores. Este sábado se desarrolló la competencia Grill, en la que participaron representantes de diversos municipios, como parte de las actividades gastronómicas del evento.

El alcalde Carlos Villarreal informó que en el festival se contó con la presencia de 30 equipos provenientes de regiones como La Laguna, Sureste, Carbonífera, Manantiales, Centro y Norte, lo que ha permitido mantener competencias con resultados equilibrados. “Tenemos participación de equipos de diferentes regiones del estado... todos con una gran competencia, muy pareja en los resultados”, señaló. Añadió que el evento también reúne a municipios que presentan su oferta gastronómica, dulces típicos y atractivos turísticos, como parte de la promoción regional. En cuanto al programa, indicó que continúa con presentaciones musicales, entre ellas la del grupo Pesado, además de una muestra gastronómica programada para este domingo, en la que participarán municipios de la región y cocineros locales.

Por su parte, el organizador Javier Flores informó que los eventos artísticos han tenido buena respuesta del público, con el área de conciertos prácticamente al 100 por ciento de su capacidad. Señaló que la presentación de La Casetera, el viernes, registró una alta asistencia, mientras que para este sábado se prevé un comportamiento similar con la actuación de Grupo Pesado, además de otras agrupaciones y música en vivo durante la jornada. Flores agregó que la actividad del festival también se ha reflejado en el sector turístico, con movimiento en hoteles y restaurantes de la ciudad durante los días del evento.

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