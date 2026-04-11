Muere puma arrollado en Castaños; es el segundo en menos de 15 días

El hallazgo fue atendido por elementos del cuerpo de Bomberos, en coordinación con la Guardia Nacional, tras el reporte de automovilistas. De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), este tipo de incidentes requiere manejo especializado para preservar los restos de fauna silvestre.

Un ejemplar de puma fue localizado sin vida sobre la carretera 57, a la altura del paraje conocido como La Muralla, lo que activó un protocolo de resguardo inmediato por parte de autoridades de Castaños, Coahuila.

Francisco Loera, director de Protección Civil y Bomberos de Castaños, confirmó que al arribar al sitio el animal ya no presentaba signos vitales. Este hecho representa el segundo caso registrado en un lapso de apenas 15 días en el tramo Monclova-Saltillo.

El incidente anterior ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando otro felino fue auxiliado por un trailero, pero falleció posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones. Ante esta recurrencia, se ha reforzado la vigilancia en la zona.

RESGUARDAN EJEMPLAR Y ALERTAN POR CRUCE CONSANTE DE FAUNA

Tras el aseguramiento, se notificó a la Secretaría de Medio Ambiente para coordinar el traslado del ejemplar. El cuerpo fue llevado a instalaciones de Bomberos para evitar actos de rapiña o manipulación ilegal.

Posteriormente, personal especializado trasladó al felino a un zoológico en Monclova, donde se le practicará la necropsia correspondiente para determinar las causas del deceso y evaluar sus condiciones previas.

El director de Protección Civil hizo un llamado a los conductores a extremar precauciones, ya que en este tramo es frecuente el cruce de especies como osos, venados, jabalíes y pumas, debido a que la vía atraviesa su hábitat natural.