Promueven campañas de bienestar animal en Ramos Arizpe con atención permanente

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, fortalece las acciones enfocadas al cuidado de mascotas mediante campañas permanentes de esterilización, vacunación y desparasitación, disponibles para la población durante todo el año. Estas jornadas, impulsadas desde el inicio de la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, responden a una política pública orientada a la responsabilidad social y a la salud pública, tanto en colonias como en comunidades rurales.

Durante marzo y lo que va de abril, se realizaron diversas actividades que permitieron atender a cientos de animales de compañía. Tan solo en tres jornadas recientes se efectuaron 80 esterilizaciones, 113 vacunaciones y 72 desparasitaciones. Además, como parte del trabajo en territorio, se visitaron ejidos como Norias de las Ánimas, San Rafael y Mesillas, donde se aplicaron vacunas antirrábicas y tratamientos contra parásitos, acercando estos servicios a familias del sector rural. El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una visión integral enfocada en mejorar la calidad de vida en el municipio.

“El cuidado de las mascotas también es un tema de salud pública y de valores como sociedad. Estamos trabajando para generar conciencia y facilitar servicios que permitan a las familias brindar mejores condiciones a sus animales”, expresó. PROMUEVEN CULTURA DE RESPONSABILIDAD Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, resaltó el enfoque humano de estas acciones e hizo un llamado a fortalecer la empatía hacia los animales. “El bienestar animal habla de quiénes somos como sociedad. Cada mascota atendida representa una familia más consciente y responsable. Seguiremos trabajando para fomentar una cultura de respeto y compromiso hacia todos los seres vivos”, manifestó. Las campañas continuarán durante abril y el resto del año en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe, donde se mantiene servicio permanente para la atención de mascotas.

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