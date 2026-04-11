Promueven campañas de bienestar animal en Ramos Arizpe con atención permanente

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Coahuila
/ 11 abril 2026
    Promueven campañas de bienestar animal en Ramos Arizpe con atención permanente
    Jornadas de esterilización y vacunación benefician a mascotas en colonias y comunidades rurales. CORTESÍA

Autoridades ofrecen servicios gratuitos para mascotas en colonias y ejidos durante todo el año

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, fortalece las acciones enfocadas al cuidado de mascotas mediante campañas permanentes de esterilización, vacunación y desparasitación, disponibles para la población durante todo el año.

Estas jornadas, impulsadas desde el inicio de la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, responden a una política pública orientada a la responsabilidad social y a la salud pública, tanto en colonias como en comunidades rurales.

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Durante marzo y lo que va de abril, se realizaron diversas actividades que permitieron atender a cientos de animales de compañía. Tan solo en tres jornadas recientes se efectuaron 80 esterilizaciones, 113 vacunaciones y 72 desparasitaciones.

Además, como parte del trabajo en territorio, se visitaron ejidos como Norias de las Ánimas, San Rafael y Mesillas, donde se aplicaron vacunas antirrábicas y tratamientos contra parásitos, acercando estos servicios a familias del sector rural.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una visión integral enfocada en mejorar la calidad de vida en el municipio.

$!Autoridades promueven el cuidado responsable y la salud pública a través de atención continua.
Autoridades promueven el cuidado responsable y la salud pública a través de atención continua. CORTESÍA

“El cuidado de las mascotas también es un tema de salud pública y de valores como sociedad. Estamos trabajando para generar conciencia y facilitar servicios que permitan a las familias brindar mejores condiciones a sus animales”, expresó.

PROMUEVEN CULTURA DE RESPONSABILIDAD

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, resaltó el enfoque humano de estas acciones e hizo un llamado a fortalecer la empatía hacia los animales.

“El bienestar animal habla de quiénes somos como sociedad. Cada mascota atendida representa una familia más consciente y responsable. Seguiremos trabajando para fomentar una cultura de respeto y compromiso hacia todos los seres vivos”, manifestó.

Las campañas continuarán durante abril y el resto del año en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe, donde se mantiene servicio permanente para la atención de mascotas.

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