Mujer atenta contra su vida y es hospitalizada tras ingerir medicamentos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Durante la madrugada del sábado, una mujer fue ingresada de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de presentar complicaciones de salud tras consumir una cantidad considerable de medicamentos.

El caso provocó la movilización de autoridades locales, luego de que el personal médico notificara a las corporaciones de seguridad sobre la situación. De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Municipal se presentaron en el hospital durante la mañana con el objetivo de recabar información sobre los hechos.

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Según se informó, el ingreso de la paciente se registró durante las primeras horas del día, tras haber ingerido diversos medicamentos dentro de su domicilio. El personal médico destacó que la mujer recibió atención inmediata en el área de urgencias y permanece bajo observación mientras recibe cuidado especializado.

Durante las diligencias preliminares, las autoridades confirmaron que la paciente responde al nombre de Guadalupe Ibarra. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas que derivaron en el incidente.

Las corporaciones locales reiteraron que su presencia en el nosocomio tuvo como finalidad conocer los detalles del caso y apoyar al personal médico en la documentación de los hechos, en estricto respeto a la privacidad y seguridad de la paciente.