Mujer de Torreón promociona negocio de su hijo y desata oleada de apoyo en redes sociales

En un acto de amor filial y desesperación ante la baja clientela, una madre de Torreón decidió tomar cartas en el asunto para apoyar el negocio de lonches de su hijo, desatando una ola de solidaridad en las redes sociales.

La usuaria de Facebook “De León Medina Isabel María” compartió una fotografía de su hijo, José de León, explicando las escasas ventas en su puesto de lonches. En el conmovedor mensaje, la madre explicaba la situación precaria del negocio y pedía ayuda a la comunidad para promocionarlo.

“¡Buenas tardes! necesito de su ayuda, no suelo publicar este tipo de cosas pero mi hijo José de León abrió un negocito de lonches y tiene muy baja clientela, el día de hoy solo fueron dos clientes y con eso no puede ni cubrir la inversión, cuenta con servicio a domicilio y los lonches no están muy caros, nos encontramos en Av. de Los Árboles y cerrada Laurel, a un lado de la purificadora en la colonia El Roble, el teléfono es el 871 139 4298. ¿Me podrían regalar un compartir para promocionarlo? Mil gracias de antemano.Contamos con servicio a domicilio a cualquier lado con un horario de 11:00 a 19:00 horas”, expresó Isabel María, implorando a los usuarios que compartieran la publicación para dar visibilidad al emprendimiento.