Municipio de Matamoros, Coahuila, contratará refinanciamiento y dos créditos por hasta 38.9 mdp

El Ayuntamiento de Matamoros recibió autorización del Congreso del Coahuila para contratar un refinanciamiento y dos créditos simples por hasta 38 millones 972 mil 859 pesos, más intereses y accesorios financieros, para aplicarlos en los programas de obra pública productiva.

En total, el Congreso autorizó al Municipio un monto de endeudamiento por hasta 43 millones 650 mil 874 pesos, más intereses y accesorios financieros, para el presente ejercicio fiscal, siempre y cuando cumpla con la Ley de Deuda Pública.

Diputados de UDC, PAN y Morena votaron en contra porque el Municipio no presentó los proyectos o programas de obras a realizar, es decir, no se tenía certeza en el destino del recurso y puede enfrentar problemas financieros para cubrir las deudas.

Luz Natalia Virgil Orona (PAN) pidió rechazar el dictamen de la Comisión de Finanzas que dio la autorización antes de votarlo en el Pleno. Argumentó que la solicitud del Municipio carece de bases objetivas y de amplia justificación.

Añadió que Matamoros, en el 2021, tenía una deuda de 14.4 millones de pesos y en lugar de avanzar hacia el ahorro y la austeridad, avanza a paso veloz hacia un mega-endeudamiento que superará por mucho su capacidad de pago y afectará gravemente sus finanzas y la misma capacidad de generar obra pública y servicios municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Abrirán registro de aspirantes para elegir a titular de Derechos Humanos de Coahuila

“El endeudamiento de más de 38 millones impactará seriamente en las finanzas municipales, afectando de pasada a la población ante la pérdida de márgenes de capacidad de inversión en obra y servicios”.

Rodolfo Walss Aurioles (sin partido) cuestionó que no hay claridad en el destino de los créditos, no se precisan las obras o programas a realizar y puede haber desvío de recursos, además de que no están a la vista los documentos que justifiquen la capacidad de pago.

No podemos autorizar un crédito porque no sabemos para qué es ni certeza en la capacidad de pago del Ayuntamiento y la aprobación es ilegal, aseguró.

El Cabildo solicitó refinanciar un crédito contratado con anterioridad, con un saldo de 6 millones 821 mil 985 pesos y contratar un préstamo por 13.5 mdp, que deberán liquidarse en cinco años máximo. Otro crédito es por 18 millones 650 mil 874 pesos que deberá cubrirse al 31 de octubre del próximo año. Matamoros tiene capacidad de endeudamiento de 43 millones 650 mil 874 pesos.

De manera adicional al monto global, el importe del financiamiento que contrate el Municipio podrá incluir los fondos de reserva, así como los gastos asociados a la contratación de cada crédito, siempre y cuando estos últimos no rebasen el 2.5% del monto del financiamiento contratado, en términos del Artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Secretaría del Bienestar en Coahuila cambios de tarjeta para BBVA, Azteca y Banorte en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga

Los legisladores analizaron la capacidad de pago del Municipio, el destino del recurso que obtendrá con motivo de la disposición o disposiciones del financiamiento, con cualquier persona física o moral o institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado.

El Ayuntamiento afectará irrevocablemente, como garantía o fuente de pago del o los financiamientos que contrate, un porcentaje suficiente o necesario del derecho a recibir los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Otra garantía serán los recursos que le correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. La afectación sería de hasta el 25% del derecho a recibir esos recursos.

La Secretaría de Finanzas retendría las participaciones federales para cubrir el compromiso de pago ante la institución acreditante.