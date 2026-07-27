Museo del Desierto de Saltillo transporta al AIFA a la era de los dinosaurios

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    Museo del Desierto de Saltillo transporta al AIFA a la era de los dinosaurios
    Cuatro réplicas de dinosaurios reciben a los visitantes del AIFA con una muestra del Museo del Desierto de Coahuila. CORTESÍA/JAVIER SALINAS CESÁREO

Cuatro réplicas de gran formato acercan al público a la riqueza paleontológica de Coahuila y a la historia de la vida en el planeta

TECÁMAC, EDO. DE MÉXICO.- Los pasajeros y visitantes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pueden recorrer una exposición del Museo del Desierto de Saltillo que reúne réplicas de dinosaurios y contenidos sobre la evolución de la vida en la Tierra. La muestra permanece instalada en distintos espacios de la terminal aérea, tanto en áreas interiores como exteriores.

La exhibición presenta cuatro ejemplares de gran formato que permiten conocer algunas de las especies más representativas del registro fósil, así como información sobre su antigüedad, características y los sitios donde fueron descubiertos.

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PALEONTOLOGÍA AL ALCANCE DE LOS VIAJEROS

Entre las piezas destaca el Tyrannosaurus rex, considerado uno de los depredadores más imponentes que han habitado el planeta. Vivió hace entre 68 y 66 millones de años y poseía una poderosa mandíbula capaz de fracturar huesos. Sus restos han sido localizados principalmente en Estados Unidos y Canadá.

$!La exposición difunde el patrimonio paleontológico de Coahuila y recuerda el impacto del meteorito de Chicxulub, ocurrido hace 66 millones de años.
La exposición difunde el patrimonio paleontológico de Coahuila y recuerda el impacto del meteorito de Chicxulub, ocurrido hace 66 millones de años. CORTESÍA/JAVIER SALINAS CESÁREO

También forma parte de la exposición el Coahuilaceratops magnacuerna, especie descubierta en territorio coahuilense y reconocida por los dos enormes cuernos que sobresalían sobre sus ojos, con una longitud de hasta 1.2 metros.

Otra de las réplicas corresponde al Alamosaurus sanjuanensis, un dinosaurio herbívoro que existió entre 70 y 66 millones de años atrás. Alcanzaba entre 26 y 30 metros de longitud y, con el cuello completamente erguido, podía superar los 12 metros de altura. Es considerado uno de los últimos gigantes de cuello largo que habitaron la Tierra antes de la extinción masiva.

La muestra incluye además una representación dedicada al impacto del meteorito que cayó hace aproximadamente 66 millones de años en la actual Península de Yucatán. Ese acontecimiento originó el cráter de Chicxulub y el anillo de cenotes que hoy caracteriza a la región, además de marcar uno de los episodios más trascendentes en la historia del planeta.

$!Los turistas nacionales y extranjeros tendrán la oportunidad de admirar la riqueza paleontológica de Coahuila.
Los turistas nacionales y extranjeros tendrán la oportunidad de admirar la riqueza paleontológica de Coahuila. CORTESÍA/JAVIER SALINAS CESÁREO

El recorrido invita a reflexionar sobre la evolución de la vida y la importancia de preservar el patrimonio natural y científico.

En 2014, Coahuila fue declarado Tierra de Dinosaurios, reconocimiento sustentado en los numerosos hallazgos paleontológicos realizados en la entidad y en las especies descubiertas por investigadores. La exhibición en el AIFA también promueve al Museo del Desierto, ubicado en Saltillo, como uno de los principales recintos dedicados a la divulgación de la paleontología en México.

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