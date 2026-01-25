Especialistas de la UNAM investigan fósiles de Múzquiz

Coahuila
/ 25 enero 2026
    Especialistas de la UNAM investigan fósiles de Múzquiz
    El Museo de Paleontología de Múzquiz impulsa investigación científica con apoyo de la UNAM. FOTO: MUSEO DE MÚZQUIZ

Investigadores realizan estudios especializados en fósiles resguardados en el Museo de Paleontología de Múzquiz, clave para comprender la vida marina que habitó el norte del país durante el periodo Cretácico

El Museo de Paleontología de Múzquiz se ha consolidado como un punto estratégico para la investigación científica en México, tras recibir la visita de un grupo de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes desarrollan estudios avanzados sobre fósiles de alto valor histórico y científico que se resguardan en este recinto.

De acuerdo con el paleontólogo Héctor Porras, los investigadores Jair Israel Barrientos, Jesús Alberto Díaz, Gustavo Ramírez y María Fernanda López se encuentran analizando tanto piezas que forman parte de la colección permanente del museo como nuevos ejemplares recientemente integrados, los cuales destacan por su excelente estado de conservación y por la información inédita que aún pueden aportar al conocimiento del pasado geológico de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Demuelen casa catalogada como Monumento Histórico en calle Juárez

Las investigaciones se realizan con el respaldo institucional de la UNAM, que contribuye con recursos técnicos, asesoría especializada y herramientas tecnológicas de última generación, lo que ha permitido fortalecer el trabajo científico que se desarrolla en el norte de Coahuila y posicionar a Múzquiz como un referente nacional en paleontología.

Durante su estancia, los especialistas detallaron que una proporción importante de los fósiles corresponde a reptiles marinos que habitaron esta zona hace millones de años, cuando gran parte del territorio se encontraba cubierta por mares poco profundos. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran restos de mosasaurios, antiguos cocodrilos y otros reptiles adaptados a la vida acuática, cuya presencia

