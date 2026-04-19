Neblina obliga a desviar vuelo Cancún-Saltillo a Monterrey; más de 200 pasajeros se vieron afectados

Óscar Pérez Benavides, titular de Servicios Aeroportuarios en Coahuila, informó que la medida afectó a 115 pasajeros que viajaban en la ruta Cancún-Saltillo, quienes finalmente tuvieron que descender en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey.

Este domingo, las condiciones meteorológicas adversas obligaron a la cancelación del aterrizaje de un vuelo procedente de Cancún en el Aeropuerto Internacional de Saltillo . La aeronave tuvo que ser desviada hacia una terminal alterna.

Asimismo, el funcionario detalló que otros 103 pasajeros que tenían programado el trayecto de regreso Saltillo-Cancún se vieron afectados por este ajuste operativo, sumando así el segundo incidente de este tipo en fechas recientes.

”Este es el segundo vuelo cancelado por cuestiones meteorológicas. En este aeropuerto, como en todos los del país, la aerolínea y las autoridades tenemos como prioridad la seguridad operacional”, afirmó Pérez Benavides.

El titular destacó que la suspensión de actividades ante el mal clima es una práctica estándar de seguridad. “No hay ningún aeropuerto del país que no detenga las operaciones por mal clima”, subrayó el funcionario estatal.

La terminal aérea de Saltillo registra un promedio de 25 cierres parciales al año debido a la densa neblina, un fenómeno natural condicionado por la orografía de la región que obliga a extremar precauciones.

Pérez Benavides recordó que, para operar en condiciones de baja visibilidad, se requiere la conjunción de pilotos capacitados, aeronaves debidamente equipadas y certificaciones específicas que consideren los umbrales de seguridad del terreno.

Finalmente, reiteró que, bajo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene una inversión constante en la mejora de pistas y equipamiento del Cuerpo de Rescate para garantizar la eficiencia de la terminal.