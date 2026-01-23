Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años

Luego de reanudar rutas comerciales el pasado 30 de octubre, el Aeropuerto Internacional de Saltillo busca incrementar hasta diez veces su atención a pasajeros en los próximos dos años. Javier García Bejos, director general de Aeropuertos Mexicanos (Amex), señaló en entrevista para Milenio que el objetivo es alcanzar el servicio de un millón de pasajeros en los próximos dos años. Añadió que, en fases posteriores del proyecto de ampliación de la terminal aérea, se pretende atender hasta dos millones de personas. TE PUEDE INTERESAR: Alcanza Saltillo 54 vuelos al AIFA y el 86% de ocupación en dos meses De acuerdo con datos de Servicios Aeroportuarios de Coahuila, entre el 30 de octubre y el 30 de diciembre de 2025 se atendió a un total de 17 mil 303 pasajeros, lo que representa un promedio de 279 usuarios diarios. De cumplirse la meta planteada por Amex, el aeropuerto tendría que atender alrededor de 2 mil 740 pasajeros al día, lo que implicaría un crecimiento de 9.8 veces respecto a su operación actual.

PREPARAN VUELOS A CANCÚN, GUADALAJARA Y TEXAS Para alcanzar estos objetivos, desde noviembre pasado se anunció oficialmente que durante 2026 comenzará a operar un vuelo directo desde Saltillo hacia Cancún, evitando la escala que actualmente se realiza en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En ese contexto, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, compartió estimaciones similares a las expuestas por García Bejos sobre la capacidad potencial de la terminal aérea. “Tenemos un millón 200 mil potenciales pasajeros, y si le sumamos los 300 o 400 mil habitantes de la zona poniente de Nuevo León, estaríamos superando el millón y medio de clientes”, expresó en noviembre del año pasado. TE PUEDE INTERESAR: ‘Más rápido y más barato destacan pasajeros en primer ruta Saltillo-CDMX vía AIFA Asimismo, se informó que se invertirán alrededor de 600 millones de pesos en la ampliación de la terminal. Por su parte, García Bejos indicó recientemente que también se prevé iniciar operaciones internacionales en el último trimestre del año, particularmente con destinos en Texas y California. Además, en octubre del año pasado, fuentes cercanas a VANGUARDIA señalaron que se negocia la posibilidad de que Volaris opere un vuelo entre Saltillo y Guadalajara.