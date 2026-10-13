Niega Conagua fondos para arroyo; Municipio de Ramos Arizpe reparará peligroso deslave

La obra contempla el encauzamiento del flujo del agua y la colocación de estructuras de contención mediante gaviones, trabajos en los que se invertirán de 4 a 5 millones de pesos provenientes del presupuesto municipal y alianzas con empresas locales.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intervendrá de manera directa para reparar el peligroso deslave registrado en el arroyo que bordea a la colonia Analco, con el fin de eliminar riesgos y salvaguardar a las familias de la zona.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino confirmó que se actuará de manera urgente tras reunirse con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo federal que informó que no cuenta con presupuesto ni planes de contingencia para la localidad.

“Se tenía una derrama de 300 millones para limpiar todo lo que es el arroyo, pero dice que se invirtieron en otras cosas. Los cuales ya no se tienen, no tienen ahorita ni plan de contingencia”, declaró el munícipe al deslindar la omisión federal.

Ante la falta de recursos de la dependencia federal, Gutiérrez Merino precisó las medidas operativas que tomarán: “Vamos a trabajar nosotros solos sobre todo por la integridad de las familias y no nomás es familia, sino de que toda la parte de la colonia Analco de todo lo que es la zona”.

Para evitar sanciones o embargos preventivos en las finanzas locales por intervenir una zona federal, el Ayuntamiento tramitó los permisos correspondientes. “Si nos metemos nosotros a la brava podemos generar una multa e incluso hasta el congelamiento de las cuentas”, advirtió el edil.

“Se autoriza el permiso y yo creo que a partir del mes de noviembre o a finales ya de este mes empezamos a hacer una obra importante”, detalló el munícipe sobre el arranque proyectado para la ejecución de las maniobras de remediación.

Los trabajos técnicos contemplan excavaciones de entre 8 y 10 metros de profundidad, la remoción de volúmenes de tierra y el rellenado con material base para ampliar la vialidad colindante y reforzar los márgenes del terreno afectado.

La intervención municipal busca prevenir accidentes fatales o el desgajamiento de las márgenes habitadas, por lo que las obras darán inicio una vez que se formalice el permiso por escrito emitido por la autoridad federal.