Con ingeniosa publicidad creada con IA, La Pastorela de Catón anuncia una edición especial por su 50 aniversario

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    Con ingeniosa publicidad creada con IA, La Pastorela de Catón anuncia una edición especial por su 50 aniversario
    La Pastorela de Catón cumple 50 años como una de las tradiciones teatrales de la temporada navideña en Saltillo. REDES SOCIALES

La obra de Catón cumple medio siglo y Corcer Producciones anticipa una edición especial con videos de inteligencia artificial y una estética de terror

Con diablos creados con IA pero de una apariencia aterradora, pastores y una ambientación que recuerda a las películas de terror, la publicidad de La Pastorela de Catón comenzó a despertar expectativa entre el público saltillense rumbo a la celebración de sus 50 años de historia.

La puesta en escena, escrita en 1976 por el periodista y escritor Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, se ha convertido en una de las tradiciones teatrales de la temporada navideña en Saltillo. Para conmemorar su medio siglo, Corcer Producciones comenzó a difundir atractivos materiales promocionales que apuntan a una edición especial.

La campaña de este año apuesta por una imagen distinta a la publicidad navideña convencional. A través de videos creados con inteligencia artificial, los organizadores presentan una versión más oscura y espectacular de los personajes de la obra, con figuras diabólicas de aspecto fantástico y pastores que parecen enfrentarse a una historia de terror.

Entre las imágenes difundidas destaca la fachada de la iglesia del Ojo de Agua, un sitio emblemático de Saltillo que sirve como parte del escenario visual de esta promoción. La combinación de elementos tradicionales con recursos digitales busca atraer tanto a quienes han seguido la pastorela durante décadas como a nuevas generaciones.

Uno de los avances presenta a un diablo con una estética cercana a la animación japonesa, una propuesta que contrasta con la representación habitual de estos personajes en las pastorelas y refuerza el tono llamativo de la campaña.

El mensaje de Corcer Producciones también adelanta el carácter conmemorativo de la temporada. Bajo la frase “¡Que tiemblen los pastores... el diablo viene recargado!”, la compañía anuncia el regreso de la obra con una propuesta que promete mantener los elementos que le han dado identidad: el humor, la picardía y la disputa entre el bien y el mal.

La publicidad describe la puesta en escena como una tradición capaz de reunir a distintas generaciones, una característica que ha acompañado a la obra desde su creación. Su permanencia durante cinco décadas la ha colocado entre las referencias culturales de la Navidad en la capital coahuilense.

Aunque la campaña ya circula y los avances audiovisuales han comenzado a generar interés, hasta ahora no se ha anunciado la fecha de las funciones ni se han dado a conocer todos los detalles de la edición por el 50 aniversario.

Por lo pronto, los materiales promocionales mantienen la expectativa sobre lo que prepara la producción para esta celebración, en la que una obra nacida en 1976 volverá a poner frente a frente a pastores y diablos, ahora con una presentación visual renovada y el respaldo de una tradición que cumple medio siglo en Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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