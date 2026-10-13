Con ingeniosa publicidad creada con IA, La Pastorela de Catón anuncia una edición especial por su 50 aniversario

La puesta en escena, escrita en 1976 por el periodista y escritor Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, se ha convertido en una de las tradiciones teatrales de la temporada navideña en Saltillo. Para conmemorar su medio siglo, Corcer Producciones comenzó a difundir atractivos materiales promocionales que apuntan a una edición especial.

Con diablos creados con IA pero de una apariencia aterradora, pastores y una ambientación que recuerda a las películas de terror, la publicidad de La Pastorela de Catón comenzó a despertar expectativa entre el público saltillense rumbo a la celebración de sus 50 años de historia.

La campaña de este año apuesta por una imagen distinta a la publicidad navideña convencional. A través de videos creados con inteligencia artificial, los organizadores presentan una versión más oscura y espectacular de los personajes de la obra, con figuras diabólicas de aspecto fantástico y pastores que parecen enfrentarse a una historia de terror.

Entre las imágenes difundidas destaca la fachada de la iglesia del Ojo de Agua, un sitio emblemático de Saltillo que sirve como parte del escenario visual de esta promoción. La combinación de elementos tradicionales con recursos digitales busca atraer tanto a quienes han seguido la pastorela durante décadas como a nuevas generaciones.

Uno de los avances presenta a un diablo con una estética cercana a la animación japonesa, una propuesta que contrasta con la representación habitual de estos personajes en las pastorelas y refuerza el tono llamativo de la campaña.

El mensaje de Corcer Producciones también adelanta el carácter conmemorativo de la temporada. Bajo la frase “¡Que tiemblen los pastores... el diablo viene recargado!”, la compañía anuncia el regreso de la obra con una propuesta que promete mantener los elementos que le han dado identidad: el humor, la picardía y la disputa entre el bien y el mal.

La publicidad describe la puesta en escena como una tradición capaz de reunir a distintas generaciones, una característica que ha acompañado a la obra desde su creación. Su permanencia durante cinco décadas la ha colocado entre las referencias culturales de la Navidad en la capital coahuilense.