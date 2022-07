Niño de Monclova dibujó logo de Acereros en su gorra; aficionado se conmueve y le regala una original

Durante el último juego de Acereros de Monclova contra Bravos de León realizado este viernes 22 de julo, un niño conmocionó a la afición tras acudir al estadio de Monclova portando una gorra blanca en la que dibujó con un marcador el logo de Acereros y la marca “LMB” de la Liga Mexicana de Beisbol, tal y como lo llevan las gorras oficiales.

Al estar en medio del juego de pelota, un joven aficionado observó la creación del niño en apoyo a la Furia Azul.

El aficionado, Bernardo Borrego, se acercó para platicar con el niño y decidió invitarlo a la tienda de los Acereros -ubicada dentro del estadio- para comprarle una gorra y un jersey oficiales del equipo.

Esto causó gran emoción en el niño que lloró de felicidad, la acción fue aplaudida por el resto de la afición en el estadio.

“Hoy en el estadio me encontré con un joven que portaba una gorra que llamó mucho mi atención, quien me conoce sabe de mi gusto por las cachuchas, Manuel es el nombre del muchacho, me contó que el mismo dibujo los logos de Acereros de Monclova y de Liga Mexicana de Beisbol en la gorra. Lo qué pasó después es historia” publicó Bernardo en su redes sociales.