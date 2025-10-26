‘No debe echarse en saco roto el plan de diversificar la economía de la Región Carbonífera’: Bogar Montemayor

En virtud de las condiciones críticas en que aún se encuentra la región Carbonífera, no se debe dejar a la deriva el plan de diversificar su actividad industrial, como estrategia clave para su rescate y reactivación económica, declaró José Bogar Montemayor, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón.

“Yo creo que eso no se debe parar, pues es algo sano para el bienestar general”, expresó, luego de la escasa inversión extranjera directa que se ha venido registrando incluso en otras regiones del estado.

Mientras tanto, la formalización del contrato que la semana pasada firmaron los 25 productores que ganaron la licitación convocada recientemente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “viene a darnos oxígeno por dos años y dos meses”.

Acorde con el pronunciamiento que el pasado 9 de octubre emitieron de manera conjunta la Unión Nacional de Productores de Carbón y la Unión Mexicana de Productores de Carbón, Montemayor Garza se mostró complacido por el importante apoyo que significó para los productores carboneros la inédita adjudicación.

En conferencia de prensa, las agrupaciones agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y a la directora de la CFE, Emilia Esther Calleja, lo que consideraron un “histórico impulso y respaldo” al gremio carbonero, que también opera en las regiones Centro y Cinco Manantiales de la entidad.

En el documento que contiene el referido pronunciamiento, ambas organizaciones reconocen “el firme compromiso del Gobierno Federal con el fortalecimiento y desarrollo de la región, así como el respaldo a la compra de carbón mineral producido en Coahuila a través del Concurso Abierto Internacional convocado por la CFE, bajo la cobertura de los tratados de libre comercio”.

En el concurso participaron 69 empresas, resultando ganadoras 26 de ellas, que ahora deberán canalizar ocho millones de toneladas de carbón mineral a las centrales termoeléctricas “José López Portillo” y “Carbón II”, ubicadas en Nava, Coahuila, lo que generará una derrama económica “sin precedentes” de 12.2 mil millones de pesos, que impactará en la mejora económica de 40 mil familias.