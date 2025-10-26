‘No debe echarse en saco roto el plan de diversificar la economía de la Región Carbonífera’: Bogar Montemayor

Coahuila
/ 26 octubre 2025
    ‘No debe echarse en saco roto el plan de diversificar la economía de la Región Carbonífera’: Bogar Montemayor
    José Bogar Montemayor, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, destacó la importancia de mantener el plan de diversificación industrial en la Región Carbonífera para su rescate económico. FOTO: CORTESÍA

La reciente firma de contrato entre la CFE y 25 productores de carbón viene a dar un respiro por más de dos años, refirió el líder del gremio

En virtud de las condiciones críticas en que aún se encuentra la región Carbonífera, no se debe dejar a la deriva el plan de diversificar su actividad industrial, como estrategia clave para su rescate y reactivación económica, declaró José Bogar Montemayor, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza coordinación de seguridad en la región Sureste de Coahuila

“Yo creo que eso no se debe parar, pues es algo sano para el bienestar general”, expresó, luego de la escasa inversión extranjera directa que se ha venido registrando incluso en otras regiones del estado.

Mientras tanto, la formalización del contrato que la semana pasada firmaron los 25 productores que ganaron la licitación convocada recientemente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “viene a darnos oxígeno por dos años y dos meses”.

Acorde con el pronunciamiento que el pasado 9 de octubre emitieron de manera conjunta la Unión Nacional de Productores de Carbón y la Unión Mexicana de Productores de Carbón, Montemayor Garza se mostró complacido por el importante apoyo que significó para los productores carboneros la inédita adjudicación.

En conferencia de prensa, las agrupaciones agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y a la directora de la CFE, Emilia Esther Calleja, lo que consideraron un “histórico impulso y respaldo” al gremio carbonero, que también opera en las regiones Centro y Cinco Manantiales de la entidad.

En el documento que contiene el referido pronunciamiento, ambas organizaciones reconocen “el firme compromiso del Gobierno Federal con el fortalecimiento y desarrollo de la región, así como el respaldo a la compra de carbón mineral producido en Coahuila a través del Concurso Abierto Internacional convocado por la CFE, bajo la cobertura de los tratados de libre comercio”.

En el concurso participaron 69 empresas, resultando ganadoras 26 de ellas, que ahora deberán canalizar ocho millones de toneladas de carbón mineral a las centrales termoeléctricas “José López Portillo” y “Carbón II”, ubicadas en Nava, Coahuila, lo que generará una derrama económica “sin precedentes” de 12.2 mil millones de pesos, que impactará en la mejora económica de 40 mil familias.

Temas


mineros

Localizaciones


Región Norte
Región Carbonífera

true

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’