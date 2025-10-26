Ramos Arizpe refuerza coordinación de seguridad en la región Sureste de Coahuila

Durante la Reunión de la Mesa de Seguridad Regional, celebrada en el 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar, Gutiérrez Merino destacó la importancia de estas mesas de trabajo para coordinar estrategias entre los municipios de Ramos Arizpe, Saltillo, General Cepeda, Arteaga y Parras.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reafirmó la disposición de su gobierno para trabajar junto a autoridades federales, estatales y municipales en la Mesa de Seguridad Regional, con el objetivo de garantizar paz, desarrollo económico y calidad de vida para las familias de la región .

El encuentro contó con la presencia del comandante de la Sexta Zona Militar, Juan Carlos Quiróz Muñoz, y representantes de la Policía Municipal, Estatal, Fiscalía del Estado, Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional y Marina.

El alcalde subrayó que la coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno ha permitido a Coahuila mantenerse como una de las entidades más seguras del país. “En Ramos Arizpe trabajamos de manera constante con el Gobierno del Estado y la Federación, porque la seguridad es la base del desarrollo”, afirmó.

Gutiérrez Merino resaltó que gracias a la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la capital industrial del norte de México mantiene un entorno favorable para la inversión, la seguridad, la calidad de vida y el desarrollo social.Con estas acciones, Ramos Arizpe contribuye a que la Región Sureste siga siendo un referente nacional en materia de seguridad, competitividad y crecimiento económico.