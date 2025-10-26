Ramos Arizpe refuerza coordinación de seguridad en la región Sureste de Coahuila

Coahuila
/ 26 octubre 2025
    Ramos Arizpe refuerza coordinación de seguridad en la región Sureste de Coahuila
    Gutiérrez Merino destacó que la colaboración entre municipio, estado y federación fortalece la competitividad y desarrollo económico de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Tomás Gutiérrez dijo que su gobierno trabaja junto a autoridades federales, estatales y municipales en la Mesa de Seguridad Regional

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reafirmó la disposición de su gobierno para trabajar junto a autoridades federales, estatales y municipales en la Mesa de Seguridad Regional, con el objetivo de garantizar paz, desarrollo económico y calidad de vida para las familias de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Standard & Poor’s otorga a Saltillo calificación ‘mxAA+’, una de las más altas del país

Durante la Reunión de la Mesa de Seguridad Regional, celebrada en el 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar, Gutiérrez Merino destacó la importancia de estas mesas de trabajo para coordinar estrategias entre los municipios de Ramos Arizpe, Saltillo, General Cepeda, Arteaga y Parras.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la Reunión de la Mesa de Seguridad Regional, celebrada en el 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la Reunión de la Mesa de Seguridad Regional, celebrada en el 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar. FOTO: CORTESÍA

El encuentro contó con la presencia del comandante de la Sexta Zona Militar, Juan Carlos Quiróz Muñoz, y representantes de la Policía Municipal, Estatal, Fiscalía del Estado, Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional y Marina.

El alcalde subrayó que la coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno ha permitido a Coahuila mantenerse como una de las entidades más seguras del país. “En Ramos Arizpe trabajamos de manera constante con el Gobierno del Estado y la Federación, porque la seguridad es la base del desarrollo”, afirmó.

Gutiérrez Merino resaltó que gracias a la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la capital industrial del norte de México mantiene un entorno favorable para la inversión, la seguridad, la calidad de vida y el desarrollo social.Con estas acciones, Ramos Arizpe contribuye a que la Región Sureste siga siendo un referente nacional en materia de seguridad, competitividad y crecimiento económico.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’