“No falta nada”: Zermeño, menciona que señalamientos de ASE son irresponsable

TORREÓ, COAH.- No existe ningún desastre financiero, las observaciones que hace la Auditoría Superior del Estado (ASE), son de forma, no hay ningún faltante ni en obras ni en compras, aseguró el alcalde Jorge Zermeño Infante.

“Es una exageración, no falta nada, todas las obras y todas las compras se han hecho y se han llevado a cabo, el trabajo de la ASE es observar las posibles irregularidades que pueda haber”, respondió el edil.

En torno a la imputación de que cerrará su administración con un pasivo de 275 millones de pesos -que podría incrementarse-, además de dos denuncias penales, del ejercicio fiscal 2018, por un monto de 332.5 millones de pesos, dijo que esos señalamientos son irresponsables.

Es lamentable que esta noticia se difunda como si hubiera un faltante de obras y de servicios, respondió el edil a la acusación.

Recientemente – 28 de julio de 2001-, la ASE presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia penal en contra de la administración de Jorge Zermeño Infante, por irregularidades encontradas en la cuenta pública de 2018, pero es solamente el inicio, aclara, la revisión de otros años no ha concluido. Se habla de peculado, irregularidades en asignación de obras.

Las observaciones que ha recibido el municipio por parte de la ASE han sido todas solventadas en tiempo y forma, indicó. Se le preguntó si tiene temor de que vayan funcionarios municipales a la cárcel, “Ay no, no, no nos hemos robado ni un peso”, contestó.

“Aquí estamos dando la cara, terminando y entregando las obras con las cuales sigue trabajando el municipio, la responsabilidad de esta administración es entregar una ciudad en buenas condiciones, invertir los recursos del municipio solamente en lo que se necesite”, finalizó