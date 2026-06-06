No hay candidatos que representen a los trabajadores del carbón: Familia Pasta de Conchos

Sus declaraciones se producen en el contexto del actual proceso electoral, en el que participa el diputado local Antonio Flores Guerra, quien busca mantenerse en el Congreso del Estado postulado por la coalición Morena-Partido del Trabajo y que ha estado envuelto en controversias relacionadas con contratos otorgados por la Comisión Federal de Electricidad a compañías vinculadas con integrantes de la familia Flores.

En la Región Carbonífera de Coahuila no existen candidatos al Congreso de Coahuila que representen verdaderamente a la población trabajadora, afirmó Cristina Auerbach, directora de Familia Pasta de Conchos, al señalar que gran parte de los aspirantes a cargos de elección popular son empresarios vinculados a la industria del carbón.

“Es un tipo sumamente corrupto y sin embargo es el candidato”, señaló.

Durante la polémica generada por contratos otorgados a empresas vinculadas con Antonio Flores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los legisladores no deberían tener contratos empresariales con el gobierno y adelantó que promovería cambios legales para impedir estas prácticas. La mandataria señaló que cualquier posible conflicto de interés debe analizarse y atenderse, sin embargo, el diputado busca el voto ciudadano para continuar en el Congreso de Coahuila.

La activista consideró que existe un conflicto de interés cuando propietarios de minas y empresas carboneras buscan ocupar espacios legislativos desde donde se toman decisiones que afectan directamente a los trabajadores del sector.

”No tenemos candidatos. Es decir, en la Región Carbonífera los candidatos son empresarios del carbón”, sostuvo.

Auerbach señaló que, pese al discurso sobre desarrollo económico y generación de empleo, las comunidades de la región mantienen condiciones similares a las de hace una o dos décadas. Indicó que los mineros continúan enfrentando riesgos laborales, bajos salarios y problemas relacionados con la seguridad social.

La organización también ha cuestionado en distintos momentos la participación política de empresarios mineros como el fallecido Armando Guadiana Tijerina quien fue senador de la República por Coahuila y candidato a la gubernatura del estado. Entre los señalamientos realizados por Familia Pasta de Conchos se encuentra la operación de una mina de carbón en el ejido Cloete, en el municipio de Sabinas, ubicada a escasos 100 metros de la franja poblada.

Auerbach sostuvo que la presencia histórica de empresarios mineros en cargos públicos ha impedido atender problemas estructurales relacionados con la seguridad laboral y la reparación de daños ambientales. Recordó que durante años se cobraron recursos aun sin facultades, destinados, en teoría, a la protección de los trabajadores y a la mitigación de afectaciones ecológicas sin que existieran resultados visibles para las comunidades.

Asimismo, afirmó que Coahuila mantiene elevados índices de enfermedades incapacitantes asociadas a la minería del carbón, entre ellas neumoconiosis o pulmón negro, así como padecimientos auditivos y lesiones de columna.

La directora de Familia Pasta de Conchos también expresó preocupación por los proyectos relacionados con la explotación de gas mediante fractura hidráulica o fracking, alternativa que algunos sectores promueven ante la crisis económica provocada por la caída de la actividad siderúrgica. A su juicio, esta estrategia no representa una solución sostenible para la región y podría generar nuevas afectaciones ambientales.

”No pueden ser los patrones los representantes de la clase trabajadora. No entiendo por qué ellos creen que nos pueden representar. No nos representan”, afirmó.