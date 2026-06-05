En el Día del Medio Ambiente, urbanistas de Coahuila llaman a construir ciudades más resilientes y sostenibles

En el marco del Día del Medio Ambiente, la arquitecta Griselda Salas Alemán, expuso que el cambio climático exige actuar con responsabilidad, sensibilidad y visión a futuro.

Integrantes de la representación en Coahuila de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU) hicieron un llamado a construir ciudades más resilientes, sostenibles y con entornos más saludables.

“Cuidar el medio ambiente no solamente es una tarea institucional, es un compromiso ético con las futuras generaciones y con todas las formas de vida”, expuso Salas.

La doctora Isela Cortés, coordinadora de vinculación de la AMU, señaló la estrecha relación entre la planeación urbana y las consecuencias del cambio climático.

“La planeación urbana ya no puede ser ajena a la crisis climática. Cada calle, cada parque, cada vivienda, cada que decidimos si contaminamos los arroyos, si impermeabilizamos el suelo o si damos espacio a que el agua y la naturaleza respiren, cada acción cuenta sea en perjuicio o en beneficio”, expresó.

Alicia Arroyo, integrante de la AMU Coahuila, hizo un llamado a valorar el medio ambiente más allá de plantas y animales, sino que incluye al ser humano como el de mayor impacto en la modificación, destrucción y depredación de los recursos naturales.

“No hay ambiente climático al que el hombre no haya logrado adaptarse a través de su arquitectura, sus modos de producción y sus costumbres y esa capacidad de adaptación se ha visto fortalecida por la tecnología”, añadió.