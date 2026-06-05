En el Día del Medio Ambiente, urbanistas de Coahuila llaman a construir ciudades más resilientes y sostenibles
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Los arquitectos de distintas regiones del estado hicieron un llamado a utilizar el urbanismo para crear espacios más verdes y ciudades más caminantes.
Integrantes de la representación en Coahuila de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU) hicieron un llamado a construir ciudades más resilientes, sostenibles y con entornos más saludables.
En el marco del Día del Medio Ambiente, la arquitecta Griselda Salas Alemán, expuso que el cambio climático exige actuar con responsabilidad, sensibilidad y visión a futuro.
“Cuidar el medio ambiente no solamente es una tarea institucional, es un compromiso ético con las futuras generaciones y con todas las formas de vida”, expuso Salas.
La doctora Isela Cortés, coordinadora de vinculación de la AMU, señaló la estrecha relación entre la planeación urbana y las consecuencias del cambio climático.
“La planeación urbana ya no puede ser ajena a la crisis climática. Cada calle, cada parque, cada vivienda, cada que decidimos si contaminamos los arroyos, si impermeabilizamos el suelo o si damos espacio a que el agua y la naturaleza respiren, cada acción cuenta sea en perjuicio o en beneficio”, expresó.
Alicia Arroyo, integrante de la AMU Coahuila, hizo un llamado a valorar el medio ambiente más allá de plantas y animales, sino que incluye al ser humano como el de mayor impacto en la modificación, destrucción y depredación de los recursos naturales.
“No hay ambiente climático al que el hombre no haya logrado adaptarse a través de su arquitectura, sus modos de producción y sus costumbres y esa capacidad de adaptación se ha visto fortalecida por la tecnología”, añadió.
Por su parte, el arquitecto Jorge Guerrero, representante de la Región Laguna, urgió a tener un Torreón más arbolado, con mayor sombra que permita adoptar el hábito de la caminata.
“Nuestros hijos merecen crecer con más parques, con aire limpio y espacios seguros para jugar. Los arquitectos ponemos las ideas y los ciudadanos ponemos el corazón para lograrlas”, expresó.