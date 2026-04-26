No hay reducción real en feminicidios: Rubén Moreira, diputado de Coahuila

El legislador priista señaló que, si bien es positivo colocar en el centro la protección de las mujeres, esto no basta para reducir la incidencia delictiva. “Qué bueno que ponemos en el centro la protección a las mujeres, pero no es suficiente. Tenemos leyes generales contra el secuestro, contra la extorsión, y eso no ha logrado que bajen los delitos”, advirtió.

CDMX.- La reciente aprobación para que el Congreso pueda legislar en materia de feminicidio representa un avance, pero resulta insuficiente para garantizar una disminución real de estos delitos, debido a factores como la impunidad, la mala investigación, la falta de coordinación institucional y la insuficiencia de recursos, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, en el que participó junto al economista Mario Di Costanzo y el abogado Julián Proa, el coordinador parlamentario subrayó que la reducción de la criminalidad requiere fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

En este sentido, enfatizó la necesidad de contar con mejores policías, fiscalías y jueces, así como mayor presupuesto, capacitación y mejores condiciones de vida para la población, elementos que —dijo— sí inciden en la disminución de los delitos.

Asimismo, puntualizó que las reformas legales deben ir acompañadas de una política pública integral y de recursos suficientes. Como ejemplo, mencionó el caso de Coahuila, donde —aseguró— se han mejorado los indicadores de seguridad mediante el fortalecimiento de las capacidades operativas de las instituciones.

Por su parte, Julián Proa coincidió en que los principales retos radican en la impunidad, la incorrecta clasificación de los delitos y la deficiente coordinación entre fiscalías, corporaciones policiales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

“México tiene altos niveles de violencia contra las mujeres. Las carpetas de investigación están mal integradas y existe desconfianza en las autoridades. Las fiscalías no están suficientemente capacitadas para encuadrar los hechos en el tipo penal de feminicidio”, explicó.