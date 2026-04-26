No hay reducción real en feminicidios: Rubén Moreira, diputado de Coahuila

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Coahuila
/ 26 abril 2026
    No hay reducción real en feminicidios: Rubén Moreira, diputado de Coahuila
    Legislador considera que son insuficientes los recursos destinados a la seguridad y justicia CORTESÍA

El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que no hay reducción real en los feminicidios

CDMX.- La reciente aprobación para que el Congreso pueda legislar en materia de feminicidio representa un avance, pero resulta insuficiente para garantizar una disminución real de estos delitos, debido a factores como la impunidad, la mala investigación, la falta de coordinación institucional y la insuficiencia de recursos, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.

El legislador priista señaló que, si bien es positivo colocar en el centro la protección de las mujeres, esto no basta para reducir la incidencia delictiva. “Qué bueno que ponemos en el centro la protección a las mujeres, pero no es suficiente. Tenemos leyes generales contra el secuestro, contra la extorsión, y eso no ha logrado que bajen los delitos”, advirtió.

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Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, en el que participó junto al economista Mario Di Costanzo y el abogado Julián Proa, el coordinador parlamentario subrayó que la reducción de la criminalidad requiere fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

En este sentido, enfatizó la necesidad de contar con mejores policías, fiscalías y jueces, así como mayor presupuesto, capacitación y mejores condiciones de vida para la población, elementos que —dijo— sí inciden en la disminución de los delitos.

Asimismo, puntualizó que las reformas legales deben ir acompañadas de una política pública integral y de recursos suficientes. Como ejemplo, mencionó el caso de Coahuila, donde —aseguró— se han mejorado los indicadores de seguridad mediante el fortalecimiento de las capacidades operativas de las instituciones.

Por su parte, Julián Proa coincidió en que los principales retos radican en la impunidad, la incorrecta clasificación de los delitos y la deficiente coordinación entre fiscalías, corporaciones policiales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

“México tiene altos niveles de violencia contra las mujeres. Las carpetas de investigación están mal integradas y existe desconfianza en las autoridades. Las fiscalías no están suficientemente capacitadas para encuadrar los hechos en el tipo penal de feminicidio”, explicó.

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El especialista añadió que, en la actual administración federal, se han registrado alrededor de 978 feminicidios, concentrados principalmente en entidades como Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México.

Ante este panorama, Rubén Moreira Valdez advirtió que, sin un cambio estructural en las instituciones y en la política de seguridad, “la reforma se queda en papel y narrativa”.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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