PRI insiste en citar a Marina, Semarnat y Pemex por derrame en el Golfo; pide también a SICT por tarifas

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/ 14 abril 2026
    PRI insiste en citar a Marina, Semarnat y Pemex por derrame en el Golfo; pide también a SICT por tarifas
    La bancada del PRI en la Cámara de Diputados reiteró su solicitud para que comparezcan. ESPECIAL
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Además, pidió que el titular de la SICT aclare el aumento de tarifas en casetas y cuestionó el proceso de evaluación de aspirantes al INE

CDMX.- La bancada del PRI en la Cámara de Diputados reiteró su solicitud para que comparezcan el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, a fin de que expliquen el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, recordó que la primera petición se presentó el 29 de marzo y sostuvo que, 17 días después, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no ha emitido respuesta. Indicó que el presidente de ese órgano, Ricardo Monreal (Morena), comentó que esta semana propondrá a su bancada llamar a comparecer a los funcionarios.

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“El Golfo de México tiene una derrama inmensa de petróleo, la refinería se ha incendiado, por lo menos, dos veces y no tenemos la presencia, aquí, de los funcionarios de Pemex, vamos a seguir insistiendo para que la gente vea que Morena es opaco, no le interesa”, declaró Moreira en conferencia de prensa.

El legislador informó que también solicitó la comparecencia de Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que explique el aumento de tarifa en las casetas de autopistas.

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En ese tema, Moreira afirmó que el alza afecta a usuarios que deben utilizar autopistas ante la limitada oferta de carreteras libres, y mencionó que en tramos como la México–Querétaro se reportan asaltos, accidentes y obras en reparación.

Por su parte, el diputado Erubiel Alonso Que (PRI), de Tabasco, afirmó que tres trabajadores de la refinería Dos Bocas resultaron heridos en el último incidente y acusó que el hecho fue ocultado. “Pemex niega que hayan sufrido daños algunos trabajadores, yo estoy en condiciones de confirmarles que hay tres trabajadores”, dijo, al señalar que, según su versión, fueron evaluados por médicos particulares y dados de alta esa misma noche.

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En otro asunto, Rubén Moreira pidió que se repita la evaluación aplicada a aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que el proceso fue opaco, y solicitó que se transparenten los exámenes, así como quién los elaboró y distribuyó.

El coordinador priista señaló que, a diferencia de procesos anteriores en los que —dijo— el instrumento de evaluación fue elaborado por el Ceneval, en esta ocasión afirmó que no se conoce quién lo diseñó, por lo que cuestionó la certeza y transparencia del procedimiento.

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