Propone PRI dar nombramiento definitivo y mejora salarial a asesores técnicos pedagógicos

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/ 5 abril 2026
    Propone PRI dar nombramiento definitivo y mejora salarial a asesores técnicos pedagógicos
    El PRI en San Lázaro presentó una reforma para que la asesoría técnica pedagógica sea un ascenso con cambio de categoría y sueldo. ESPECIAL
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La iniciativa plantea criterios multifactoriales e incentivos para reconocer a quienes acompañan escuelas

CDMX.- El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con el propósito de fortalecer la figura de los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) y dar mayor institucionalidad y continuidad al acompañamiento escolar.

El legislador planteó que la promoción a funciones de asesoría técnica pedagógica sea considerada un ascenso con cambio de categoría y nivel salarial, además de establecer procesos públicos, transparentes y equitativos que deriven en un nombramiento definitivo tras un periodo de desempeño satisfactorio.

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“En el PRI sabemos que la educación mexicana necesita menos improvisación y más institucionalidad; menos temporalidad y más continuidad; menos burocracia y más liderazgo pedagógico”, afirmó Moreira al presentar la propuesta.

En el documento, el priista sostuvo que fortalecer la asesoría técnica pedagógica implica impulsar la mejora continua en las escuelas mediante especialistas dedicados a acompañar la práctica docente. Añadió que el derecho a la educación también depende de un apoyo técnico “permanente y profesional”, más allá de infraestructura o planes de estudio.

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La iniciativa incluye criterios multifactoriales para los procesos de promoción, al considerar antigüedad, experiencia en zonas marginadas y desempeño comunitario, así como incentivos y mecanismos de reconocimiento profesional para quienes ejerzan la función de ATP y destaquen por su labor en la zona escolar, la entidad federativa o a nivel nacional.

Moreira propuso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades educativas reconozcan también proyectos educativos colectivos que sobresalgan y contribuyan al logro de aprendizaje de los estudiantes. Los reconocimientos, según el planteamiento, podrían consistir en estímulos económicos, movilidad académica, cursos fuera de su localidad, estudios de posgrado o incentivos en procesos de promoción.

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El diputado señaló que la figura de ATP surgió en 2013 para cerrar la brecha entre la política educativa y la práctica en el aula. Sin embargo, apuntó que en 2019, con la nueva ley, se eliminó la posibilidad de nombramiento definitivo y se sustituyó por esquemas temporales de hasta tres ciclos escolares, lo que, dijo, debilitó la continuidad de proyectos y redujo incentivos de profesionalización de largo plazo.

El priista añadió que, de acuerdo con evidencia internacional citada de la OCDE y la UNESCO, el desarrollo profesional docente con acompañamiento permanente se asocia con mejores resultados de aprendizaje, especialmente en contextos de desigualdad social.

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