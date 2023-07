‘No se trata de humanizar a los perros, sino de tratarlos dignamente’: primera pastelería canina en Saltillo

De niña, Cynthia Belmonte soñaba con ser veterinaria, pero lidiar con las enfermedades y muertes no era algo que quería en su vida. De adulta, fundó la primera tienda de pasteles naturales para perros en Saltillo que dio luz a la comunidad pet lovers

Cynthia indica que no se trata de humanizarlos, sino considerarlos parte de una familia y agradecer este acompañamiento que hacen.

La activista saltillense Alma Salinas Barrón dijo que desde la pandemia se han duplicado los reportes de maltrato. Recibe dos reportes diarios en promedio.

Aunque los reportes de maltrato animal se han incrementado desde la pandemia en Saltillo, también logramos registrar que la comunidad pet lover se disparó.

En el marco del Día Mundial del Perro te contamos sobre este exitoso caso que nos recuerda que en Saltillo también se quiere a las mascotas.

NO ES HUMANIZAR, SINO RESPETAR Y AMAR A UN SER VIVO

Desde que tiene memoria, Cynthia Belmonte González, ha estado acompañada de un perrito. El primero lo llamó Fifi, se lo regaló su papá.

“Yo quería ser veterinario, pero soy muy emocional, entonces yo sé que la parte de los duelos, el dolor de los animales, no iba a poder, pero nunca dejé de ver la oportunidad de tener algo que me relacionara con los animales hasta que encontré esta parte bonita, donde conoces a más gente que quiere e integra a los perros como parte de la familia”, platica.

COMIDA NATURAL

Las recetas tienen un toque de Cinthia, otros más del curso en línea en donde aprendió a hacerlos, veterinarios consultados y el mismo gusto de los perritos.

En cada pastel, Cinthya trata de crear una experiencia gustativa en el perro y una visual para su dueño.

Platica que son perros, en algunos casos, quienes han sido parte importante de procesos de depresión o alguna enfermedad física. Son los acompañantes fieles.

La perrita más longeva para la que ha preparado pasteles tenía 20 años. Desde que cumplió 18 años, De Tin Marin fue parte de sus festejos, pero el año pasado falleció a unas semanas de cumplir 21.

“La perrita tenía 20 y la dueña unos 23 años. O sea, casi toda su vida había sido acompañada por su perrita”, platica.

DE TIN MARÍN

En 2018, nace De Tin Marín. Cynthia platica que aprendió a cocinar en línea.

“Yo había visto que había ya algunos emprendimientos como de este giro en otras ciudades de aquí de México, pero aquí la verdad no había alguna opción que te diera como que la oportunidad de festejarlo con algo que fuera he comestible y seguro para los perros, porque puedes comprar pasteles para humanos, pero llevan otro tipo de ingredientes que a veces puede causarles intolerancias o alergias”.

Primero preparó pasteles para sus perritos en su casa. Luego para amistades y conocidos.

“Le tomamos unas fotos muy lindas y las publiqué en Facebook a ver qué pasaba, porque yo pensaba que aquí todavía no estamos como muy acostumbrados a esos temas, pero desde el día uno que lo publiqué hasta hoy, gracias a Dios, no me ha faltado trabajo”.

Cynthia recuerda que empezó un miércoles y para el sábado ya tenía pedidos.