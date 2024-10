‘No sólo son 43 desaparecidos, son más de 115 mil’, dice FUUNDEC a Sheinbaum

Familiares de personas desaparecidas en Coahuila exigen a la recién nombrada presidenta de México, la implementación de mecanismos efectivos de búsqueda y la atención a las demandas no cumplidas

Ante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, familiares de personas desaparecidas en Coahuila piden que se implementen mecanismos de búsqueda efectiva y no repetición.

“Te hablamos las madres, padres, esposas, esposos, hijos, hijas, hermanas y hermanos de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M). Recuerda que en México existen nuestros seres queridos desaparecidos. Recuerda que eres la primera mujer y madre presidenta de México y puedes hacer la diferencia”, le indicaron a través de un posicionamiento.

FUUNDEC indicó que Sheinbaum no hizo compromiso de campaña con ellos, por lo que la invitaron a comprometerse a recibirlos.

“A escuchar las demandas que no se han cumplido en estos años, que no solo son 43 personas desaparecidas, sino más de 115 mil en un país fracturado por la negligencia de sus políticas y disculpas públicas”, se indicó.

Asimismo, señalaron que son necesarios ministerios públicos que atiendan el tema, líneas de investigación certeras y atención a la crisis forense.

“Es momento de dar una vuelta al timón y reconstruir la historia de este país, y aún lo puede hacer. ¡El pueblo se lo demandamos!”.

Finalizaron: “¡Los desaparecidos son de todos, nos pertenecen a todos y no porque no sean de tu sangre, no debas sentirlos! Si tienes el poder de la población, sé responsable de su desaparición. ¡Toma la responsabilidad como tomas el cargo!”.