Noche de terror en Parras: apuñala a su pareja y se quita la vida ingiriendo formol

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un hecho de violencia familiar ocurrido la noche del sábado en la colonia Emiliano Zapata de Parras, dejó como saldo a una mujer gravemente lesionada y a un hombre sin vida, luego de una agresión con arma blanca y un presunto suicidio, informaron autoridades locales. TE PUEDE INTERESAR: Rinde Ana Karen Sánchez, alcaldesa de Arteaga, su primer informe: ‘Las mujeres rompemos paradigmas’ De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 23:00 horas se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 solicitando el apoyo de una ambulancia de Cruz Roja para un domicilio ubicado en la calle Tercera del citado sector. Al arribar al lugar, paramédicos atendieron a una joven de aproximadamente 20 años de edad, quien presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca, presuntamente tras una discusión con su pareja, identificado como Luis Martínez, de 29 años, alias “El Cadenas”.

Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ingresó con lesiones de consideración, aunque logró resistir a la gravedad de las heridas. En tanto, de manera preliminar se indicó que el agresor, al creer que su pareja ya no contaba con signos vitales, habría ingerido una sustancia química conocida como formol, utilizada comúnmente en procesos funerarios, ya que tiempo atrás trabajó en una funeraria. El hombre fue localizado en estado crítico, con severos síntomas de intoxicación, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro de salud; sin embargo, falleció durante el trayecto a bordo de la ambulancia. Posteriormente, la zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir el trabajo de peritos en criminología, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.