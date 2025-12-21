Rinde Ana Karen Sánchez, alcaldesa de Arteaga, su primer informe: ‘Las mujeres rompemos paradigmas’

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, presentó los resultados de su primer año de gestión, subrayando un avance significativo en la infraestructura y servicios del municipio. Durante el evento, la edil afirmó haber cumplido con la mayoría de sus promesas de campaña.

“Este primer año de gestión, muy buenos resultados, compromisos cumplidos a la gente y sobre todo pues trabajar y retribuir esa confianza que tuvieron en el proyecto”, declaró al hacer un balance de sus primeros doce meses al frente del ayuntamiento.

Sánchez Flores enfatizó que su administración se distingue por un enfoque particular: “Definitivamente con temple de mujer. Esta administración tiene esa característica y pues la verdad que es una suma de esfuerzos de todos los actores del municipio”.

La edil aprovechó el marco de su informe para reflexionar sobre el papel de la mujer en la política actual, asegurando que su gestión demuestra que la capacidad de liderazgo no depende del género, sino del trabajo constante y en equipo con la ciudadanía.

“Se rompen los paradigmas que tenían de que las mujeres no podían gobernar, no podían mantener la administración. Definitivamente las mujeres rompemos paradigmas. El municipio avanza con una mujer al frente”, sentenció.

A pesar de resaltar el liderazgo femenino, aclaró que su gobierno es inclusivo: “No por ser yo la mujer que encabece el gobierno he dejado a un lado a los hombres y a las mujeres que están en el municipio. Trabajamos en equipo”.

SE CUMPLEN COMPROMISOS

En cuanto a metas cuantitativas, la alcaldesa detalló el avance de su plan de trabajo. “De los 10 o 12 compromisos que se tuvieron el año pasado, se cumplieron 10 este primer año de administración, así que nos quedan dos pendientes”, informó a los ciudadanos.

Respecto a la relación con las fuerzas políticas opositoras, Sánchez Flores fue clara al señalar que la etapa electoral ha concluido. “Las campañas quedaron atrás el año pasado y ahora hay que darle resultados a la gente”, enfatizó sobre la actual dinámica del cabildo.

Entre los rubros atendidos, destacó el fortalecimiento de la salud y la seguridad en coordinación con el gobierno estatal. “Seguimos invirtiendo en el tema de educación, un punto importante que estaremos trabajando durante todo el año”, agregó sobre sus prioridades actuales.

Finalmente, la alcaldesa de Arteaga proyectó un panorama positivo para la segunda mitad de su administración. “Viene un excelente 2026 también. Así es, siempre lo he dicho, lo mejor está por venir”, concluyó con optimismo sobre el futuro del municipio.