Los clientes de la tienda ubicada en el bulevar de Coss de Saltillo que exigieron se les cumpliera la oferta de edredones en sólo 75 pesos, sólo pudieron comprar dos piezas de las casi 10 que algunos clientes llevaban.

Lo anterior ante las normativas que impuso la tienda departamental, tras darse cuenta que los verificadores de precios marcaban los edredones con un costo de 75 pesos en liquidación. Sin embargo, posteriormente apagó los verificadores.

“Les dijimos que en otras tiendas sí estaban respetando el precio y el número de los edredones que los clientes quisieran llevarse, pero los gerentes no querían dar la cara y mandan al vigilante y también ponían a los empacadores para que nos dijeran que no se iba a respetar la oferta”, expresaron los afectados.

También nos dijo, agregaron, “si ustedes presentan la queja me vale Profeco aquí no tiene nada que ver y las políticas de esta tienda lo que diga Profeco no se le hace caso”, aseguraron los clientes.

Fue alrededor de las 20:00 horas de este miércoles, cuando uno de los primeros clientes llegó a la sucursal Soriana Coss con la intención de llevar varios edredones, hasta que el gerente de la tienda impidió la venta.

“En ese momento, nos dijeron que los verificadores que están en la tienda no son de ellos y por eso ellos no están obligados a respetar los precios que aparecen en los verificadores que están en tienda, luego los desconectaron todos”, relataron los clientes.

Aunque se buscó a la gerencia de la tienda, no se obtuvo una respuesta del por qué sólo se respetó el precio en la compra de dos edredones o se limitó a dicha cantidad por cliente hasta el cierre de esta edición.

