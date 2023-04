‘Nos gusta tener nuestro propio terreno’: saltillenses se muestran en contra de las viviendas verticales

“Gracias a Dios” y “Qué bueno” se repetía a lo largo de la publicación en Facebook, otros comentaban “Así me gusta Saltillo, mi rancho. Qué feo ha de ser vivir todos amontonados. Mejor cada quien con su casa en su terrenito” .

No obstante, varios usuarios se mostraron “felices” al saber que Saltillo no figura dentro del top nacional, pues uno de los argumentos más utilizados es que “no les gusta vivir apretados” .

Hubo quienes mencionaron tener sentimientos encontrados, pues un cibernauta considera que “En Saltillo apenas está empezando la vivienda vertical, en unos pocos años la capital coahuilense estará en esa lista”.

Otro comentario arremetió contra el público, debido a que las opiniones, aunque todas en contra, se mostraban divididas respecto a los motivos por los cuales consideran no deberían construir viviendas verticales: “Puros comentarios sin sentido.!!! Qué es lo que prefieren, les gusta, no les gusta, díganlo claramente, sus críticas u opiniones que vayan al grano. Queremos departamentos, bien. NO los queremos, bien”.

Y es que las mayorías de las críticas mencionaban que, de hacerlo, los precios inmobiliarios se dispararían, otras que serían departamentos muy pequeños, que la convivencia vecinal sería muy difícil, o que reunir a un “montón de gente” en un espacio pequeño aumentaría los niveles de contaminación y los precios de los servicios básicos, como en Monterrey, Nuevo León.