Notifican a Profepa para que intervenga tras clausura de “Ranchito Safari” en Arteaga

Cabe recordar que el establecimiento fue cerrado luego de un operativo realizado el lunes por presunto maltrato animal, en el que se verificaron las condiciones de bienestar de las especies que permanecían en exhibición, entre ellos un tigre, un león y un águila. Como resultado, las autoridades determinaron la clausura total del sitio, que quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

Tras la clausura de “Ranchito Safari”, ubicado en el municipio de Arteaga, la titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (PROPAEC) , Claudia Elvira Rodríguez Márquez y el diputado local del Partido Verde, Jorge Valdés acudieron a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Saltillo para solicitar su intervención ante las condiciones en las que se encuentran los animales asegurados.

Este martes, la titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (PROPAEC), Claudia Elvira Rodríguez Márquez, junto con el diputado local del Partido Verde, Jorge Valdés Flores, entregaron un oficio en la delegación de Profepa para notificar formalmente lo ocurrido y solicitar que la autoridad federal asuma la intervención correspondiente.

El legislador señaló que la actuación busca dar seguimiento a un caso que continúa vigente y que requiere la participación de instancias federales para determinar el destino de las especies aseguradas, así como las medidas de resguardo.

Indicó que las autoridades estatales pueden sancionar el estado en que se encontraban los animales, pero que corresponde a la federación, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, definir las acciones sobre el manejo y protección de los ejemplares.

Agregó que durante la entrega del oficio se informó a la dependencia federal sobre la urgencia del caso; sin embargo, señaló que la respuesta inicial fue que se revisaría la solicitud debido a que tienen ‘mucha carga de trabajo’, situación que consideró prioritaria por tratarse de un asunto de bienestar animal.