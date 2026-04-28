Notifican a Profepa para que intervenga tras clausura de “Ranchito Safari” en Arteaga

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    Notifican a Profepa para que intervenga tras clausura de “Ranchito Safari” en Arteaga
    En el operativo se detectaron condiciones inadecuadas para los animales en exhibición. PROPAEC

Autoridades estatales y un diputado solicitaron la intervención federal ante el estado de los animales asegurados en el sitio

Tras la clausura de “Ranchito Safari”, ubicado en el municipio de Arteaga, la titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (PROPAEC), Claudia Elvira Rodríguez Márquez y el diputado local del Partido Verde, Jorge Valdés acudieron a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Saltillo para solicitar su intervención ante las condiciones en las que se encuentran los animales asegurados.

Cabe recordar que el establecimiento fue cerrado luego de un operativo realizado el lunes por presunto maltrato animal, en el que se verificaron las condiciones de bienestar de las especies que permanecían en exhibición, entre ellos un tigre, un león y un águila. Como resultado, las autoridades determinaron la clausura total del sitio, que quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/clausuran-ranchito-safari-por-presunto-maltrato-animal-en-arteaga-HB20302746

Este martes, la titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (PROPAEC), Claudia Elvira Rodríguez Márquez, junto con el diputado local del Partido Verde, Jorge Valdés Flores, entregaron un oficio en la delegación de Profepa para notificar formalmente lo ocurrido y solicitar que la autoridad federal asuma la intervención correspondiente.

El legislador señaló que la actuación busca dar seguimiento a un caso que continúa vigente y que requiere la participación de instancias federales para determinar el destino de las especies aseguradas, así como las medidas de resguardo.

Indicó que las autoridades estatales pueden sancionar el estado en que se encontraban los animales, pero que corresponde a la federación, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, definir las acciones sobre el manejo y protección de los ejemplares.

Agregó que durante la entrega del oficio se informó a la dependencia federal sobre la urgencia del caso; sin embargo, señaló que la respuesta inicial fue que se revisaría la solicitud debido a que tienen ‘mucha carga de trabajo’, situación que consideró prioritaria por tratarse de un asunto de bienestar animal.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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