Nueva fiscalía buscará sancionar con mayor eficacia el maltrato contra seres sintientes: Gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció que en las próximas semanas presentará una propuesta del Ejecutivo para reorganizar de manera integral la Fiscalía General del Estado, como parte de una estrategia para fortalecer la investigación y persecución de distintos delitos. Entre los cambios contemplados se encuentra la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra los Seres Sintientes, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional ante los casos de maltrato y violencia animal, así como garantizar que se actúe con todo el peso de la ley.

El mandatario estatal señaló que casos como el del perro Rocky, en el que la presunta responsable fue detenida y vinculada a proceso en cuestión de horas, demuestran la efectividad del modelo actual de procuración de justicia. Sin embargo, consideró necesario contar con una instancia especializada que permita dar un seguimiento más puntual y eficaz a este tipo de delitos. Jiménez Salinas destacó que en Coahuila nada ni nadie está por encima de la ley, por lo que la creación de esta fiscalía busca fortalecer las capacidades de atención e investigación en los casos relacionados con seres sintientes. Explicó que existen distintos delitos que requieren áreas con capacidades específicas, por lo que una fiscalía especializada permitirá investigar, perseguir y sancionar con mayor eficacia las conductas de maltrato y violencia, además de garantizar una mayor protección para los animales. El gobernador recordó que las penas por este tipo de delitos pueden alcanzar hasta ocho años de prisión, por lo que sostuvo que las sanciones deben aplicarse de manera contundente y sin impunidad.

Asimismo, indicó que la reforma a la Fiscalía General del Estado forma parte de la estrategia de seguridad implementada en Coahuila, la cual, afirmó, ha permitido que la entidad se mantenga entre los tres estados más seguros del país y que tres de sus ciudades se encuentren dentro del Top 5 del ranking del INEGI. De acuerdo con el mandatario, este modelo de seguridad se sustenta en la coordinación entre instituciones, la prevención, la proximidad, la inteligencia y la fuerza, elementos que también buscan consolidarse mediante la reorganización integral de la Fiscalía.